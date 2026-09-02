Este miércoles, 2 de septiembre, se siguió escribiendo la historia de la Vuelta a España en su edición 81. El trazado previsto para el día era de 153,8 km con alguna subida no exigente que iba a permitir tener una jornada tranquila, como la que finalmente transcurrió.

El local Enric Mas permaneció como el líder y dueño de la camiseta roja, seguido por Primož Roglič y Felix Gall.

Vuelta a España 2026: etapas, tabla de posiciones, recorridos y colombianos en competencia

En la clasificación general, el mejor colombiano sigue siendo Harold Tejada, quien está ubicado en la octava casilla, a más de cuatro minutos de quien comanda el listado de favoritos.

Otro nacional, Juan Felipe Rodríguez, se mantuvo en el puesto 17.

Clasificación general (etapa 11)

1. Enric Mas (ESP/Movistar) - 35:59:02.

2. Primož Roglič (SLO/Red Bull-Bora) a 1:18.

3. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 1:39.

4. Oscar Onley (GBR/Netcompany-Ineos) a 2:20.

5. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 3:26.

6. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 3:55.

7. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 4:09.

8. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 4:39.

9. Gregor Mühlberger (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 7:33.

10. Jakob Omrzel (SLO/Bahrain-Victorious) a 8:05.

...

17. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 16:54.

26. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 41:12.

120. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), a 1:50:20.

155. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 2:17:55.

El bajón de los escarabajos lo vivieron Iván Sosa y Juan Guillermo Martínez. El del Kern Pharma bajó nueve casillas con respecto al día anterior (120) y el del Picnic PostNL bajó tres cajones más.

Para este jueves, 3 de septiembre, se espera que haya un jornada en donde la montaña será la protagonista con un arribo se primera categoría en Calar Alto de 6.6 km al 9%.

Gran Bretaña celebró en el sprint

Matthew Brennan logró su tercera victoria de etapa en la Vuelta a España al imponerse al esprint este miércoles en la llegada masiva en Lorca, gracias al trabajo de su compañero Wout van Aert.

A sus 21 años, el joven velocista británico se está revelando en España como uno de los ciclistas para tener en cuenta en los próximos años en las llegadas masivas.

“Let me introduce myself: I’m Brennan, and I’ve already won three stages at #LaVuelta26 “ 😮‍💨



“Me presento: soy Brennan y ya he ganado tres etapas en #LaVuelta26 “ 😮‍💨



🎥 Cabot Media pic.twitter.com/XTpz2mJpFq — La Vuelta (@lavuelta) September 2, 2026

Este miércoles, se vio beneficiado por el trabajo que realizó su equipo, el Visma-Lease a Bike, y sobre todo Van Aert, quien realizó el último relevo ya en el kilómetro final para que el británico rematara la faena al término de los 153,8 km de recorrido llano entre Cartagena y Lorca.

“Estoy en un equipo lleno de campeones enormes. Tienes a tipos que han estado en podios de grandes vueltas y que las han ganado, y también tienes a tipos que han ganado grandes clásicas”, agradeció el ganador de la etapa.

Después de Pogačar, otra estrella anunció su retiro de la Vuelta a España: “Lamentablemente”

“Los chicos hicieron un trabajo fantástico en esos últimos 10 km para mantenernos en el lugar adecuado, en la posición correcta, lejos de problemas. Y cruzamos la línea primeros, así que estamos supercontentos”, añadió.

“El hecho de que ellos apuesten por mí cada vez es una oportunidad increíble. Estoy muy agradecido de que lo den todo por mí”, concluyó.

*Con información de AFP.