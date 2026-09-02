La prensa portuguesa delató a Richard Ríos: revelan por qué escogió la oferta de Al-Ittihad

Richard Ríos ya se despidió de sus compañeros en Benfica y emprendió viaje hacia Yeda (Arabia Saudita), donde firmará contrato por un año con el Al-Ittihad.

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Las condiciones del acuerdo todavía no han sido confirmadas por ninguna de las partes implicadas; sin embargo, se habla de cuatro millones de euros como cargo por la cesión y un incremento sustancial en el salario de Ríos.

La prensa portuguesa reveló que ese fue un factor fundamental para elegir al Al-Ittihad sobre el resto de ofertas que estaban sobre la mesa. El colombiano había sido relacionado con clubes de Turquía, Italia e Inglaterra, pero dio su aprobación para jugar en la Saudi Pro League.

“Al-Ittihad pagará casi cuatro millones de euros por la cesión de Richard Ríos, quien recibirá un salario superior al que percibía en el Benfica”, apuntó A Bola.

Los otros clubes que estaban interesados ofrecían cubrir una parte del salario, mientras que Al-Ittihad puso todo su brazo económico para asumir las cifras exigidas por Benfica y darle una bonificación extra a Richard por aceptar.

Richard Ríos tiene contrato con Benfica hasta 2030 Foto: SNS Group via Getty Images

Richard Ríos, camino a Yeda

Este miércoles, 2 de septiembre, Richard Ríos ya no hizo parte de los entrenamientos bajo las órdenes de Marco Silva y se acercó a la sede para despedirse de sus compañeros, entre ellos el también colombiano Jhon Jáder Durán.

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Se espera que en el transcurso de la semana quede lista toda la documentación para hacer el anuncio oficial. Benfica juega este sábado contra Marítimo en condición de visitante y tendrá disponible a algunos de sus nuevos refuerzos.

Al-Ittihad, por su parte, también tiene programado partido para este fin de semana. El rival será nada más y nada menos que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, un desafió de alta exigencia que podría marcar el inicio de la historia para Richard Ríos en Arabia Saudita.

La decisión de convocar al colombiano depende específicamente del cuerpo técnico, liderado por el alemán Jens Wissing. Richard ya venía sumando minutos en Portugal, por lo que llega en pleno ritmo de competencia y listo para enfundarse los nuevos colores.

Al-Ittihad marcha en la quinta posición de la Saudi Pro League con ocho puntos en total. Su más reciente compromiso fue el pasado sábado 29 de agosto ante Al-Fateh (0-0) en condición de visitante.

El ‘decano’, como le dicen popularmente en Arabia, espera que la llegada de Richard Ríos le sume solidez en el mediocampo y permita cortar la brecha respecto a los dos gigantes de la actualidad: Al-Hilal y el campeón Al-Nassr.

Esta será la primera experiencia de Richard en Medio Oriente, luego de haber pasado por Brasil, México y Portugal.