Con esto salió Alberto Gamero sobre volver a Millonarios: su fichaje suena con fuerza

Hace un par de semanas y sin saberse que Millonarios iba a terminar su proceso con Fabián Bustos, el técnico Alberto Gamero fue consultado sobre la chance hipotética de volver a dirigir al embajador.

En conversación con el periodista Diego Rueda, el samario fue directo a la hora de decir que estaría dispuesto en caso de que se lo ofrecieran las directivas del cuadro azul.

“Yo soy profesional. Yo en Millonarios no salí mal, ni peleando”, fue su respuesta de hace unas semanas al cuestionamiento de si volvería o no a ser el DT del cuadro capitalino.

Esto nos dijo Alberto Gamero, días atrás, sobre la posibilidad de volver a dirigir a Millonarios.



Reviva la entrevista completa con el entrenador ⬇️https://t.co/dhd4dglls6 pic.twitter.com/qi5jP3fOqZ — Diego Rueda (@diegonoticia) September 2, 2026

Pero también fue claro a la hora de señalar que no distingue de colores y podría ir a otro también: “Si mañana me llama Cali, Junior, América”.

Nuevamente, a la hora de referirse a Millonarios, demostró que le tiene “un amor grande”, pues allí escribió una historia porque “no es fácil jugar cinco finales. Hay que valorar. Ir a una final es lo más importante”.

Y terminó su referencia sobre el tema al calificar con un puntaje de “siete, siete y medio” su paso entre el 2020 y 2024, en el que logró cosechar tres títulos locales: Copa, Liga y Superliga.

Ya aterrizó en Bogotá

De acuerdo con la información entregada por Mariano Olsen, periodista extranjero radicado en Colombia, el DT Gamero ya se habría desplazado desde Centroamérica para estar pendiente de su posible vinculación con Millonarios.

Alberto Gamero en su primer ciclo como director técnico de Millonarios. Foto: NurPhoto via Getty Images

Gamero se encontraba en Panamá como parte del panel del evento Fútbol 360, junto a Reinaldo Rueda y Jaime De La Pava. La actividad es organizada por la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) y estaba programada para el próximo viernes.

Si finalmente es cierto que Millonarios contempla al entrenador para asumir nuevamente las riendas del cuadro azul, la situación podría definirse en los próximos días.

Fabián Bustos salió repentinamente

Sin mayor explicación, en la tarde del pasado martes Millonarios informó que Fabián Bustos se iba de Millonarios y le agradecieron por su gestión durante el 2026.

“Millonarios FC informa que el profesor Fabián Bustos no continuará como entrenador del equipo profesional”, publicó el club bogotano.

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“A partir de este momento se iniciará el proceso para designar a su sucesor, con el objetivo de continuar trabajando con la máxima ilusión y responsabilidad”, explicó el club de su futuro cercano.

En ningún apartado de la misiva dieron una explicación al porqué acababan con el proceso que venía dando resultados favorables durante el Torneo Finalización.

Con la intención de saber más sobre la abrupta salida de Bustos, SEMANA se contactó directamente con el argentino, quien respondió al llamado de esta casa periodística.

Fabián Bustos, extécnico de Millonarios salió luego de 61 partidos en el cuadro de Bogotá. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Sobre el presente que llevaban, alabó todo lo hecho hasta cuando se le permitió: “El equipo estaba en los primeros lugares, estaba posicionado y tiene once puntos y un fixture favorable, también como para seguir, para seguir el objetivo”.

“Así que bueno, nada más, más o menos todo es así, pero nada”, dijo en medio de la desazón por que se cortara el proceso que venían llevando.

Fabián Bustos no quiso entrar en más detalles de su salida del equipo bogotano hasta no darse la firma oficial de su desvinculación, la cual está pactada para los próximos días.