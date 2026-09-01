Reportan sacudón en Millonarios con Fabián Bustos: radical decisión en plena Liga BetPlay

Millonarios se habría quedado sin su entrenador Fabián Bustos en plena Liga BetPlay 2026-II. Según lo reportado por el periodista de la FM, Juan Felipe Cadavid: “No sigue Fabián Bustos en Millonarios”.

Fabián Bustos, técnico de Millonarios. Foto: AFP

Este no fue el único reporte al respecto; otros comunicadores deportivos del país dieron a conocer la misma información sobre las 4:00 p. m. de este martes, 1.° de septiembre.

En medio del programa Balón Dividido, de ESPN, Melissa Martínez aseveró que Bustos habría sido quien tomó la decisión de romper con el vínculo que lo mantenía liga al elenco embajador.

Antonio Casale, periodista quien abiertamente ha declarado ser partidario de Millonarios también informó del fin de la era del argentino: “El profe Bustos no es más el DT de Millonarios”.

Adicional a eso, el mismo comunicador hizo referencia pública a lo que habrían sido los motivos para que todo terminara.

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“No es del paladar de la gente. El equipo está en proceso de venta el equipo y hubo discusiones abiertas con la dirección deportiva”, fue lo mencionado por Casale recientemente.

Esa inconformidad que existe con el presente de Millonarios es la que habría impulsado a que Bustos diera un paso al costado. Su reemplazo está por verse, pero las últimas horas han resonado fuerte.

Club guarda silencio

En busca de contrastar la información bomba de los últimos minutos, SEMANA se comunicó con fuentes en la interna del albiazul. Estos se mantiene en silencio y, a través de sus redes sociales, tampoco dan como un hecho la salida de Bustos.

La última publicación realizada por los medios oficiales de Millonarios estuvo relacionada a la programación de su siguiente partido en Liga.

Justo por eso es que toma por sorpresa dicha novedad entregada por varios periodistas deportivos del país.

Será cuestión de mantenerse al tanto a lo largo de la tarde-noche para saberse si en realidad el proceso de Fabián Bustos terminó en Millonarios.

Proceso sin brillo

Aunque en un primer momento el proceso con Bustos llenó de ilusión a Millonarios al eliminar a Atlético Nacional en Copa Sudamericana, luego fue perdiendo fuerza y no se le vio brillo a un plantel con nombres para destacar más a nivel local e internacional.

El balance hasta la fecha de lo hecho por el DT es de 31 partidos dirigidos, 16 victorias, 8 empates y tan solo siete derrotas, lo que le da un rendimiento de 60.2 %.

Fabián Bustos, DT de Millonarios, ya había sido reprochado por la hinchada luego de alguna derrota que tuvo. Foto: MillosFCOficial // @AlejoSoche

Si bien no parece haber razones suficientes para la terminación del proceso, el argentino no vería un futuro prometedor siendo parte de Millonarios. Es más, su salida pudo llegar a darse semanas antes cuando lo vincularon con clubes del exterior.

En caso de que se pueda confirmar que Bustos no sigue, es un golpe bajo para los azules en la previa de lo que será el clásico capitalino vs. Independiente Santa Fe de este miércoles, 2 de septiembre.

Dicho juego es correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II, pero fue adelantado por compromisos (concierto) que tiene el estadio El Campín para las fechas que debería realizarse.