Varios jugadores colombianos han estado involucrados en el mercado de pases durante los últimos días. Richard Ríos, Gustavo Puerta y Juan David Cabal son estrellas de la Selección Colombia de las que se había escuchado cambio de equipo para la temporada 2026/2027.

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Sobre el último, quien permanecía en Juventus, se habló de que podría ir a algún otro conjunto de la Serie A. Al parecer, en los de Turín no iba a tener lugar y la idea era que fuese a otra escuadra del Calcio.

Atalanta de Bérgamo, donde alguna vez ya estuvieron Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, entre otros nacionales, picaba en punta para recibir a Cabal; sin embargo, el negocio fue perdiendo fuerza con el paso de las horas hasta acabar en nada.

Desenlace condenatorio para Cabal

Según los reportes de Felipe Sierra, periodista colombiano al pendiente del mercado de pases: “Juan David Cabal (25) no pudo salir de la Juventus”.

La situación que atraviesa el defensor colombiano no es la mejor, debido a que “no tiene minutos oficiales desde febrero, cuando fue expulsado en Champions League”.

Sobre las razones que le impidieron a Juan David ir hacia otro equipo, se explicó que esto pasó netamente por una diferencia de dinero en el negocio.

“El equipo (Juventus) pide 12M€ y no llegaron a esa cifra AS Roma, Bologna ni Atalanta”, cerró el periodista.

A la Juve, no haber liberado el cupo de Cabal le viene mal, dado que buscaba salir del cafetero para darle espacio en la plantilla a un campeón del mundo con Argentina que le seducía tener.

Juan David Cabal (32) junto a Arthur Melo en Juventus. Foto: Getty Images

“Se espera que Juan Cabal permanezca en la Juventus, salvo cambios de última hora, ya que no abrió la puerta a un traspaso al Atalanta”, reportó Fabrizio Romano.

Y sumó: “Esto afectará al fichaje de Nico Tagliafico, quien ahora está cerca de incorporarse al Atlético de Madrid”.

Futuro incierto en la Juventus

Desde finales de junio pasado se hizo referencia a que Juan David Cabal no iba a tener lugar en la plantilla de la Juventus para la nueva temporada.

Según lo comentado en dicho momento por la prensa internacional, el director técnico Luciano Spalletti no contaría con el colombiano. En su idea de juego no se ve dónde pueda ser incluido, por lo que le buscan otro club para recuperar parte de la inversión inicial hecha.

Juan David Cabal, de Juventus de Italia. Foto: NurPhoto via Getty Images

Cabal arribó por una cifra de 12 millones de euros a los de Turín. La firma de su contrato se dio hasta 2029, pero antes de lo previsto este dejaría las toldas de la Juve, donde ha sufrido lesiones constantes y una falta de continuidad que lo condena a la salida.

En el onceno juventino tuvo unos 28 partidos y marcó dos goles, pero estas cifras no fueron suficientes para que el club quisiera mantenerlo por los tres años más que le quedan de contrato.

La Juve jugó dos jornadas ya de la nueva Serie A y Cabal no ha visto acción en ninguno de los dos encuentros. Este domingo, 6 de septiembre, vs. AC Milán, habrá que ver la decisión de Spaletti con Juan David, así como con Jhon Lucumí, quien llegó recientemente.