Altafulla fue sometido a una compleja operación tras meses a la espera de un donante

El cantante barranquillero Andrés Altafulla, reconocido por su trayectoria musical y por haberse coronado ganador de la segunda temporada del reality La Casa de los Famosos Colombia, reapareció para detallar el complejo procedimiento al que fue sometido en la rodilla izquierda a comienzos de agosto de 2026.

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El artista se dejó ver ante sus seguidores con la rodilla vendada y apoyado en un caminador. Aunque en un primer momento sus seguidores creyeron que se trataba de un accidente reciente, Altafulla aclaró que la operación es el resultado de la acumulación de lesiones no tratadas adecuadamente durante años.

Según relató el propio artista en entrevista con el programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, el origen del desgaste articular se remonta a una lesión sufrida tiempo atrás mientras jugaba fútbol.

Al no recibir un manejo médico oportuno, la rodilla comenzó a experimentar episodios recurrentes de inestabilidad y luxación, acompañados de inflamaciones severas.

A pesar del dolor intermitente, el intérprete continuó cumpliendo con sus compromisos profesionales sobre los escenarios. “Yo decía: ‘Nombe, yo estoy bien, yo me desinflamo, yo vuelvo a estar como si nada’”, explicó en la mencionada entrevista, al recordar cómo minimizó la dolencia durante años.

Sin embargo, la progresión del daño terminó por afectar sus presentaciones en vivo. Movimientos cotidianos, como saltar, subir o bajar de las tarimas y subir escaleras, se convirtieron en actividades limitantes que encendieron las alarmas sobre su estado físico.

Las alternativas expuestas al artista eran contundentes: someterse a una intervención de alineación articular o enfrentar en un plazo de dos a tres años la necesidad de una prótesis total de rodilla, con un compromiso severo e irreversible de su movilidad a largo plazo.

Ante el panorama, se programó una osteotomía de rodilla. Este procedimiento quirúrgico consiste en realizar cortes precisos en la estructura ósea ya sea del fémur o tibia, para corregir el eje de la pierna.

La intervención de Altafulla requirió un grado de complejidad adicional. Además de la corrección ósea, incluyó la reconstrucción de ligamentos y la implantación de un injerto de menisco procedente de un donante fallecido, factor que condicionó la programación de la cirugía durante tres meses hasta hallar el tejido biológico compatible.

El cantante describió que el periodo inmediatamente posterior a la cirugía presentó episodios de intenso dolor físico. Durante los primeros días de estancia hospitalaria y posterior reposo, la articulación sufrió un desplazamiento involuntario que provocó una crisis aguda de dolor.

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Actualmente, el ganador de La Casa de los Famosos Colombia se encuentra en su casa adelantando el proceso de rehabilitación con asistencia de un caminador.

En paralelo a su recuperación física, el artista de 32 años manifestó en sus declaraciones en televisión su deseo de proyectar su vida personal hacia la conformación de un hogar y la paternidad, aspectos que, según indicó, se vieron aplazados en etapas previas debido a las exigencias de su carrera musical y los compromisos en televisión.