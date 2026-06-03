Altafulla encendió las redes con inesperado anuncio y desató rumores sobre nueva e importante etapa en su vida: “ya casi”

En las últimas horas, el cantante barranquillero Andrés David Altafulla Blanco, conocido artísticamente como Altafulla, encendió las redes sociales con inesperado anuncio que desató una ola de especulaciones sobre una nueva e importante etapa en su vida.

De acuerdo con la publicación realizada por el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, estaría a punto de convertirse en padre. No obstante, el anuncio ha generado opiniones divididas entre sus seguidores, pues mientras algunos celebran la noticia y la dan por cierta, otros consideran que podría tratarse de una estrategia de marketing.

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Lo cierto es que, a través de su cuenta de Instagram, el artista, que en el pasado tuvo una relación con la famosa creadora de contenido Karina García, sorprendió a sus seguidores con un carrusel de fotografías en compañía de una misteriosa mujer.

Las imágenes estuvieron acompañadas de un mensaje que despertó la curiosidad de sus seguidores y que muchos interpretaron como una señal de que estaría esperando a su primer hijo.

“El tiempo de Dios es perfecto, ya casi 3!!!”, dice la frase que rápidamente fue interpretara por varios usuarios como el anuncio de una nueva etapa de su vida como padre.

Aunque Altafulla no ha dado más detalles relacionados con esa inesperada publicación, muchos de sus seguidores reaccionaron enviándole los mejores deseos en caso de que la noticia sea cierta.

Por otro lado, hay quienes siguen cuestionando la veracidad de su mensaje, especulando sobre un posible nuevo proyecto musical, concierto o colaboración. Debido a esto, muchos están a la expectativa de que en realidad pueda tratarse de una estrategia promocional relacionada con su carrera artística.

De hecho, hay quienes han puesto en duda su situación sentimental actual, teniendo en cuenta que hace apenas unos meses estuvo como invitado especial en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y causó revuelo al protagonizar un beso con la influencer Karola.

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Sin embargo, Altafulla aclaró en su momento que la situación fue consecuencia del reto que estaba realizando y de la dinámica propia del programa. “Somos amiguitos, solo somos amiguitos”, comentaron ambos entre risas frente a las cámaras luego de ver el revuelo que causó la escena entre sus compañeros.

Precisamente debido a ese antecedente y a la actitud que mostró el cantante durante la dinámica, muchos seguidores continúan mostrando dudas sobre la veracidad del anuncio. Por ello, varios permanecen atentos a una posible confirmación sobre el supuesto embarazo de quien sería su pareja o el verdadero motivo detrás de la sorpresiva publicación.