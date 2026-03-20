¿Se molestó? Karina García dijo si estuvo bien el beso de Altafulla, su ex, con Yuli Ruiz, en ‘La casa de los famosos’

La casa de los famosos Colombia continúa su competencia y, en estos días, los participantes están viviendo la semana de la tiranía, en la que Eidevin López es el gran líder tirano.

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El día en que Eidevin asumió su liderazgo, se llevó una gran sorpresa al entrar a la habitación del poder: contaba con el apoyo de Altafulla, ganador de la segunda temporada del reality, quien ingresó al programa para ser el consejero del líder.

La visita del cantante barranquillero generó numerosas reacciones tanto entre los participantes como entre los internautas.

Pasaron muchas cosas en la casa más famosa de Colombia durante su estadía, pero hubo un momento en particular que llamó la atención de los seguidores del formato: su acercamiento con Yuli Ruiz.

Esta mujer atraviesa un momento álgido de la competencia, ya que mantiene discusiones constantes con el actor Alejandro Estrada, quien fue su pareja dentro de la casa por unas semanas.

En un momento de la competencia, la casa quedó totalmente sorprendida al ver que, en la cocina, Altafulla y Yuli Ruiz se dieron un beso, mientras Alejandro los observaba.

Karina García reaccionó al beso de Altafulla con Yuli Ruiz

Como se sabe, Karina García, expareja de Altafulla y también ex participante del reality, es panelista en el programa Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos, donde se comenta todo lo que ocurre en el programa, y allí reaccionó al beso de su expareja.

“Él sabe lo que fue a hacer, él tiene un buen talento para cortejar a las mujeres, tiene un gran talento para prender la casa de la manera como él lo sabe hacer y pues... chévere, me parece chévere. Simplemente se movió la casa, y bien”, dijo.

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Después de esto, Karina, sin dejar claro a quién iba dirigida la indirecta, publicó un trino en su cuenta de X, que muchos internautas interpretaron como un mensaje para Altafulla, precisamente por lo sucedido.

“No sé por qué a ustedes les sigue sorprendiendo que yo no hable mal de alguien. Bebés, es mi esencia; no me representa como persona hablar mal de la gente, así me hayan hecho daño. Hay cosas que ustedes no saben y, si las supieran, jumm, se arma la de Troya, pero dejémoslo hasta ahí... los amo”, escribió.

Si bien muchos de sus seguidores apoyaron su comentario, algunos detractores criticaron a la modelo: “Pero si te hizo tanto daño, ¿por qué te dolió que te dejara de escribir? O sea, lo que te molestó fue que te dejara”.