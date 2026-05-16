“A mi papá le gustaría”: Hija menor de Yeison Jiménez se pronunció sobre polémico tema que involucra a la banda del artista

En los últimos días, la banda del fallecido artista de música popular Yeison Jiménez se ha convertido en tema de conversación en redes sociales, luego de que saliera a la luz una polémica decisión que, al parecer, habría generado divisiones dentro del equipo de trabajo del cantante.

La situación que generó esta tensión en el grupo está relacionada con un reality anunciado con el propósito de encontrar una nueva voz principal. Frente a esto, Miguel Huertas, el corista, manifestó su desacuerdo en una entrevista para el medio La Kalle, argumentando que no compartía esta idea, ya que le preocupaba que muchos lo interpretaran como un intento de “reemplazar” al cantante.

Hija de Gregorio Pernía apareció llorando antes de cirugía que decidió realizarse: “Vivía con una pequeña inseguridad”

Ante sus declaraciones que rápidamente dieron de qué hablar en redes sociales, Rafael Muñoz, el mánager de Yeison Jiménez, aclaró que su intención no es buscar un “reemplazo” para el artista, una versión que también fue desmentida recientemente por Thaliana Jiménez, la hija menor del manzanareño.

Por medio de la cuenta de Instagram de la banda del Aventurero, la menor se pronunció sobre el polémico tema que involucra a la banda del artista. En su mensaje, recordó inicialmente la voz de su padre, que cautivar al público.

“Mi papá cantaba muy bonito”, expresó con una sonrisa en su rostro que llenó de ternura a los seguidores de Yeison Jiménez.

Posteriormente, señaló que, efectivamente, la banda de su padre está buscando a alguien que también cante bien para seguir interpretando sus canciones, “no para reemplazar a nadie, sino para unirse a ellos”.

El objetivo detrás de esta idea, según mencionó Thaliana en el video, es seguir construyendo lo que su papá dejó.

Con estas palabras, la menor extendió la invitación para participar en el reality y expresó con emoción que uno de los mayores deseos de su padre sería que su música continuara escuchándose en distintos rincones del mundo.

Por último, Thaliana dejó en evidencia que, para su familia, también es fundamental continuar impulsando este proyecto, ya que las canciones de su padre siguen ocupando un lugar muy especial en sus vidas.

Alina Lozano habló sobre su relación con Jim Velásquez y destapó verdad: “Lo único que quiso fue mi dinero”

En la escena, la menor apareció sentada mientras escuchaba atentamente la música de su padre, con unos audífonos puestos y los ojos cerrados, reflejando la profunda conexión y el cariño que aún conserva por su legado musical.

La aparición de Thaliana en clip también es una muestra del esfuerzo que ha hecho cada uno de los integrantes de la familia del artista para seguir adelante con sus proyectos, a pesar del profundo vacío y la tristeza que dejó su fallecimiento.