Maluma recordó a Yeison Jiménez y envió conmovedor mensaje a su familia en el lanzamiento de ‘Loco X Volver’

La muerte de Yeison Jiménez sigue siendo una herida abierta para la música popular colombiana. El artista falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama, en Boyacá, cuando se dirigía a una presentación en Antioquia. La tragedia, que también cobró la vida de integrantes de su equipo de trabajo, conmocionó al país y dejó un vacío en uno de los géneros más populares de Colombia.
Ahora, en medio del lanzamiento de Loco X Volver, Maluma reveló en entrevista con SEMANA el profundo significado que tiene la colaboración que alcanzó a grabar con Yeison semanas antes de su muerte. El artista paisa habló desde Guarne, Antioquia, desde la emoción y el duelo, dejando claro que el homenaje incluido en el álbum nace desde la admiración y la amistad.
“El tema de Yeison es un tema que aún duele mucho en el corazón. Estos días lo he estado recordando mucho, porque la vida fue demasiado injusta para él, la verdad. Y ahorita en este momento que estoy pasando con Loco X Volver, yo pienso: que pase todo menos que yo le falte a mi familia”.
Maluma también recordó el encuentro que compartieron en estudio poco antes del accidente y destacó el lugar que Yeison ocupa en la música popular colombiana.
“Yeison seguirá siendo el artista popular más grande de este país y haber compartido con él en el estudio un mes antes de que él falleciera… No sé, pasaron cosas tan raras que uno dice: ‘La vida siendo vida y sorprendiéndote a cada momento’”.
El cantante cerró sus palabras enviando un mensaje directo de apoyo y cariño a los seres queridos del intérprete caldense. “Lo amo, amo a su familia. La familia de Yeison sabe que cuenta conmigo siempre y, sobre todo, queríamos hacerle un homenaje a Yeison en este álbum”, afirmó.
Loco X Volver, séptimo álbum de estudio de Maluma, está disponible en plataformas digitales desde el 14 de mayo a las 11:00 de la noche y llega con 14 canciones que recorren géneros como el reguetón, el vallenato, la salsa, el merengue, el dancehall y el hip hop.
“Se llama Loco X Volver porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví”, explicó el artista durante la presentación oficial del proyecto.
Según el propio cantante, este trabajo representa una etapa de transformación personal luego de varios años de desgaste emocional y exceso de trabajo. “Es el álbum más importante y más personal que he hecho. Representa mis raíces, mi cultura. Fue difícil, pero hacer el álbum fue mi forma de sanar y encontrar ese renacimiento”, aseguró.