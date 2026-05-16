Maluma recordó a Yeison Jiménez y envió conmovedor mensaje a su familia en el lanzamiento de ‘Loco X Volver’

La muerte de Yeison Jiménez sigue siendo una herida abierta para la música popular colombiana. El artista falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama, en Boyacá, cuando se dirigía a una presentación en Antioquia. La tragedia, que también cobró la vida de integrantes de su equipo de trabajo, conmocionó al país y dejó un vacío en uno de los géneros más populares de Colombia.

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Ahora, en medio del lanzamiento de Loco X Volver, Maluma reveló en entrevista con SEMANA el profundo significado que tiene la colaboración que alcanzó a grabar con Yeison semanas antes de su muerte. El artista paisa habló desde Guarne, Antioquia, desde la emoción y el duelo, dejando claro que el homenaje incluido en el álbum nace desde la admiración y la amistad.

Maluma recibió a cerca de 100 personas en su casa de campo en Guarne, Antioquia, para una sesión de escucha exclusiva de su más reciente álbum 'Loco X Volver'. Foto: Paola España Comunicaciones

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Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“El tema de Yeison es un tema que aún duele mucho en el corazón. Estos días lo he estado recordando mucho, porque la vida fue demasiado injusta para él, la verdad. Y ahorita en este momento que estoy pasando con Loco X Volver, yo pienso: que pase todo menos que yo le falte a mi familia”.

Maluma también recordó el encuentro que compartieron en estudio poco antes del accidente y destacó el lugar que Yeison ocupa en la música popular colombiana.

“Yeison seguirá siendo el artista popular más grande de este país y haber compartido con él en el estudio un mes antes de que él falleciera… No sé, pasaron cosas tan raras que uno dice: ‘La vida siendo vida y sorprendiéndote a cada momento’”.

Maluma recibió a cerca de 100 personas en su casa de campo en Guarne, Antioquia, para una sesión de escucha exclusiva de su más reciente álbum 'Loco X Volver'. Foto: Paola España Comunicaciones

El cantante cerró sus palabras enviando un mensaje directo de apoyo y cariño a los seres queridos del intérprete caldense. “Lo amo, amo a su familia. La familia de Yeison sabe que cuenta conmigo siempre y, sobre todo, queríamos hacerle un homenaje a Yeison en este álbum”, afirmó.

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Loco X Volver, séptimo álbum de estudio de Maluma, está disponible en plataformas digitales desde el 14 de mayo a las 11:00 de la noche y llega con 14 canciones que recorren géneros como el reguetón, el vallenato, la salsa, el merengue, el dancehall y el hip hop.

Maluma lanzó su séptimo álbum de estudio llamado 'Loco X Volver' el 14 de mayo de 2026. Foto: Padox

“Se llama Loco X Volver porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví”, explicó el artista durante la presentación oficial del proyecto.

Según el propio cantante, este trabajo representa una etapa de transformación personal luego de varios años de desgaste emocional y exceso de trabajo. “Es el álbum más importante y más personal que he hecho. Representa mis raíces, mi cultura. Fue difícil, pero hacer el álbum fue mi forma de sanar y encontrar ese renacimiento”, aseguró.