Definido el grupo de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20: duros rivales

La Selección Colombia Femenina Sub-20 ya tiene grupo definido para el Mundial que se desarrollará en Polonia. La cita orbital será del próximo 5 al 27 de septiembre de 2026, con 24 equipos en total

Brasil le dio la mano a Colombia: países clasificados al Mundial en el Sudamericano Femenino Sub-20

Colombia quedó en el grupo E junto a Corea del Norte, Portugal y Costa Rica. Se trata de una zona de alto nivel para el plantel tricolor, que buscará el título de campeona con la atenta mirada de la prensa y los aficionados.

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La Selección Colombia compartirá el Grupo E junto a:



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Eso quiere decir que el combinado cafetero se medirá ante la vigente campeona del torneo: Corea del Norte. Las asiáticas lograron su triunfo en el Mundial Sub-20 de 2024, que se desarrolló justamente en Colombia, concretamente en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.

“El torneo contará con 24 equipos distribuidos en 6 grupos de 4 selecciones. Los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final, donde se jugará en formato eliminatorio hasta la final. Además, se disputará un partido para definir el tercer puesto“, reveló la web oficial de la Federación Colombiana de Fútbol.

Grupos completos del Mundial Femenino Sub-20

Grupo A

Polonia

México

Argentina

Benín

Grupo B

Brasil

Inglaterra

Canadá

Tanzania

Grupo C

Francia

República de Corea

Ghana

Ecuador

Grupo D

Japón

Estados Unidos

Nueva Zelanda

Italia

Grupo E

RPD de Corea

Colombia

Costa Rica

Portugal

Grupo F

España

Nigeria

RP China

Nueva Caledonia

“Entre las selecciones debutantes estarán Benín, Ecuador, Nueva Caledonia, las anfitrionas Polonia, Portugal y Tanzania. Mientras tanto, RPD de Corea y Estados Unidos buscarán conquistar un histórico cuarto título“, revela Fifa en su web oficial.

Corea del Norte, campeona del Mundial Femenino Sub-20 en 2024. Foto: NurPhoto via Getty Images

Y añaden: “La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™ será la 12ª edición de la competición. Cinco países se han coronado campeones sub-20 hasta la fecha, siendo la RPD de Corea la vigente campeona tras alzar el trofeo por tercera vez en Colombia 2024″.