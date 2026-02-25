Deportes

Colombia revive ante Venezuela con golazo: tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino sub-20

La Selección Colombia suma su primer triunfo en el Sudamericano Femenino Sub-20. Tuvo golazo incluido de Isabella Díaz ante Venezuela.

Redacción Deportes
25 de febrero de 2026, 8:53 p. m.
Golazo de la Selección Colombia, a Venezuela, que le sirve para revivir en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20.
La Selección Colombia venció por 2-0 a Venezuela, este miércoles 25 de febrero, por la cuarta fecha del hexagonal final en el Sudamericano Femenino Sub-20. Se trata del primer triunfo de La Tricolor en esta ronda de la competencia.

El primer gol de la noche fue al minuto 45+2′ del primer tiempo. Mariana Sterling llegó al área de Venezuela, recibió un centro rastrero desde la zona derecha y, arrastrándose, empujó el balón al fondo de la red.

Y ya en el arranque del segundo tiempo, cuando el reloj marcaba 51′, llegó el golazo de la noche. Isabella Díaz luchó un balón y desde varios metros alejada del área, sacó un remate que colgó a la portera venezolana. Una obra de arte, aplaudida por todos los hinchas en el estadio.

Tabla de posiciones en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20

  1. Brasil | 10 PTS | +7 DG | 4 PJ
  2. Ecuador | 8 PTS | +2 DG | 4 PJ
  3. Paraguay | 4 PTS | 0 DG | 3 PJ
  4. Colombia | 4 PTS | 0 DG | 4 PJ
  5. Venezuela | 2 PTS | -4 DG | 4 PJ
  6. Argentina | 1 PTS | -5 DG - 3 PJ
Este miércoles también se jugó el partido entre Ecuador y Brasil, que acabó en empate 1-1. Fue más temprano, antes de que Colombia y Venezuela se vieran las caras.

Aún falta que se desarrolle por completo el partido entre Argentina y Paraguay. El resultado de ese compromiso también tendrá repercusión en la tabla de posiciones.

La última y decisiva fecha 5 del Sudamericano Femenino Sub-20 se llevará a cabo el sábado, 28 de febrero, donde Colombia se enfrentará a Argentina. Así será la jornada completa:

  • Ecuador vs. Paraguay
  • Brasil vs. Venezuela
  • Colombia vs. Argentina

