Colombia revive ante Venezuela con golazo: tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino sub-20

La Selección Colombia venció por 2-0 a Venezuela, este miércoles 25 de febrero, por la cuarta fecha del hexagonal final en el Sudamericano Femenino Sub-20. Se trata del primer triunfo de La Tricolor en esta ronda de la competencia.

El primer gol de la noche fue al minuto 45+2′ del primer tiempo. Mariana Sterling llegó al área de Venezuela, recibió un centro rastrero desde la zona derecha y, arrastrándose, empujó el balón al fondo de la red.

— DSPORTS (@DSports) February 26, 2026

Y ya en el arranque del segundo tiempo, cuando el reloj marcaba 51′, llegó el golazo de la noche. Isabella Díaz luchó un balón y desde varios metros alejada del área, sacó un remate que colgó a la portera venezolana. Una obra de arte, aplaudida por todos los hinchas en el estadio.

— DSPORTS (@DSports) February 26, 2026

Tabla de posiciones en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20

Brasil | 10 PTS | +7 DG | 4 PJ Ecuador | 8 PTS | +2 DG | 4 PJ Paraguay | 4 PTS | 0 DG | 3 PJ Colombia | 4 PTS | 0 DG | 4 PJ Venezuela | 2 PTS | -4 DG | 4 PJ Argentina | 1 PTS | -5 DG - 3 PJ

Tabla final del Sudamericano Sub 20 femenino: así quedó Colombia en el grupo A

Cabe recordar que en este Sudamericano Femenino Sub-20 clasifican cuatro para el Mundial Polonia 2026. El campeón y los otros tres que lo siguen en la tabla de posiciones. Por eso, Colombia revive luego de no haber podido ganar hasta antes de este miércoles.

Este miércoles también se jugó el partido entre Ecuador y Brasil, que acabó en empate 1-1. Fue más temprano, antes de que Colombia y Venezuela se vieran las caras.

Aún falta que se desarrolle por completo el partido entre Argentina y Paraguay. El resultado de ese compromiso también tendrá repercusión en la tabla de posiciones.

La última y decisiva fecha 5 del Sudamericano Femenino Sub-20 se llevará a cabo el sábado, 28 de febrero, donde Colombia se enfrentará a Argentina. Así será la jornada completa: