Bailando merengue en México: quién es el misterioso hombre que aparece con Shakira en video viral del Mundial

La cantante colombiana Shakira volvió a convertirse en el centro de atención global tras su participación en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026, celebrada en el Estadio Ciudad de México.

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La artista barranquillera interpretó Dai Dai, el tema oficial de la competencia futbolística, en un espectáculo que generó inmediata repercusión en redes sociales. Sin embargo, más allá de la puesta en escena oficial junto al artista nigeriano Burna Boy, un registro audiovisual tomado detrás de cámaras comenzó a difundirse masivamente en redes sociales, mostrando a la barranquillera celebrando de manera espontánea.

Tras finalizar su intervención musical en el escenario, donde lució un vestuario con colores blanco, amarillo y morado, la cantante se retiraba hacia los camerinos junto a su equipo de seguridad y producción. Fue en ese trayecto cuando, según se observa en las imágenes difundidas por diversos usuarios en redes sociales, la colombiana abordó alegremente a uno de sus acompañantes para bailar merengue.

🇨🇴🤣🕺🏼 Shakira no se quería ir de la inauguración y se puso a bailar MERENGUE.



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El fragmento de video despertó curiosidad entre los internautas y seguidores de la artista, quienes inicialmente desconocían la identidad del hombre involucrado en el festejo. No obstante, se confirmó que el acompañante es una de las personas más cercanas y de absoluta confianza del entorno familiar y profesional de la cantante.

Tonino, el acompañante de Shakira

El hombre que protagoniza el video junto a la intérprete es Tonino Mebarak, su medio hermano. Tonino es fruto del primer matrimonio de William Mebarak con Lucila Otero, una relación de la cual nacieron nueve hijos.

A pesar de no compartir la misma madre, la relación entre ambos ha sido estrecha desde hace décadas, consolidándose no solo en el ámbito familiar, sino en el corporativo.

Shakira y Tonino Mebarack Foto: Revista HOLA

Actualmente, Tonino se desempeña como road mánager y mano derecha de la artista. Su rol va más allá de la logística de las giras internacionales; de acuerdo con reportes de la prensa, Mebarak ha sido un soporte clave en la gestión de asuntos personales y familiares de la cantante, incluyendo aspectos vinculados al cuidado y traslado de sus hijos, Milan y Sasha.

Durante el periodo de transición posterior a la separación de la cantante y el exfutbolista Gerard Piqué, fuentes cercanas a la artista señalaron que Tonino asumió una postura de protección activa hacia su hermana, encargándose de coordinar la seguridad y de mediar con los medios de comunicación en las apariciones públicas para preservar la intimidad familiar.

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La presentación en la Ciudad de México marca el inicio de un periodo de alta actividad para la producción de la barranquillera. Tras este compromiso deportivo, la cantante retomará la preparación de su gira internacional Las mujeres ya no lloran world tour, enfocada inicialmente en territorio estadounidense.

Respecto a la clausura del torneo de la Copa del Mundo, programada para el mes de julio, persisten diversas proyecciones sobre el espectáculo final. Aunque existen versiones difundidas en redes sociales que apuntan a una posible colaboración en escena con figuras como Madonna y la agrupación surcoreana BTS, los organizadores de la Copa del Mundo y los portavoces oficiales de los artistas no han emitido hasta el momento una confirmación oficial sobre el cartel definitivo para el evento de cierre.