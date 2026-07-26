Conocida ‘tiktoker’ fue hallada sin vida en su casa: investigaciones apuntan a su esposo, tras alarmante video

La comunidad digital y los habitantes del municipio de Owasso, en Oklahoma, Estados Unidos, se encuentra consternada tras el hallazgo sin vida de la creadora de contenido Sara Gilson, de 43 años, y de su exesposo Jeremiah ‘Shawn’ Duffey.

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Las autoridades policiales acudieron a la residencia de la mujer tras recibir una llamada de emergencia realizada por un menor de edad que se encontraba en el inmueble, donde encontraron a ambas personas con impactos de arma de fuego.

Aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible caso de homicidio-suicidio, el Departamento de Policía de Owasso ha precisado que las investigaciones continúan abiertas y que el hecho no ha sido clasificado oficialmente bajo esa figura jurídica de manera concluyente, a la espera del avance de las pruebas forenses y balísticas.

Sara Gilson, quien contaba con una comunidad de más de 50.000 seguidores en la plataforma TikTok, donde compartía contenido enfocado en maternidad, estilo de vida, belleza y su labor como estilista, atravesaba un complejo proceso de separación.

De acuerdo con documentos judiciales divulgados por medios locales e internacionales, la mujer había solicitado una orden de protección de emergencia contra Duffey en junio de 2026, señalando temores por su seguridad e indicando que su expareja tenía acceso a armas de fuego.

Adicionalmente, los registros oficiales señalan que en las mismas fechas se presentó una solicitud de protección por parte de un tercero en representación de una menor de 15 años, en la cual se señalaba a Duffey por presunta conducta sexual inapropiada durante su desempeño como entrenador de un equipo juvenil de baloncesto.

Sin embargo, las autoridades recalcaron que hasta el momento del suceso no existía una condena judicial formal en su contra por dichos señalamientos.

El caso ha cobrado un notable impacto mediático debido a las publicaciones que Gilson realizó semanas antes del trágico desenlace.

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El 12 de julio, la influenciadora difundió un video en el que hacía referencia a su proceso de divorcio y a las acusaciones de gravedad contra su exesposo. Días después, el 21 de julio, publicó su último mensaje en redes sociales con un texto en el que expresaba su deseo de encontrar tranquilidad.

El hallazgo mortal se produjo el jueves 23 de julio, generando una ola de reacciones en entornos digitales. Familiares y allegados a la víctima habilitaron una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, con el objetivo de brindar apoyo económico a los dos hijos menores de Gilson, quienes han quedado bajo el cuidado de sus parientes cercanos.