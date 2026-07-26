Sofía Petro habló y mostró cómo vive fuera de Colombia; dejó en evidencia particular detalle: “Claro que me he vuelto rica”

Sofía Petro volvió a ubicarse en el centro de la conversación en redes sociales, tras compartir un contenido que rápidamente despertó la atención de cientos de usuarios. La hija del presidente Gustavo Petro, quien mantiene una presencia activa en plataformas digitales, suele utilizar estos espacios para mostrar aspectos de su vida personal y pronunciarse sobre diferentes temas de interés público.

Diana Ángel no se quedó callada y reaccionó a fotos de Petro luciendo “tranquilo” y “planeando el futuro”

En esta oportunidad, una publicación realizada en su cuenta de TikTok generó múltiples reacciones, especialmente porque llegó en la recta final del mandato de su padre, quien dejará la Presidencia de la República en los próximos días. El contenido no tardó en ser replicado y comentado por internautas, quienes expresaron opiniones divididas sobre el mensaje compartido por la joven.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Sofía Petro subió un video en el que hablaba y mostraba cómo era su vida actual fuera de Colombia, plasmando los elementos que rodeaban su realidad. La hija del mandatario mostró clips de sus aventuras y dinámicas, desatando reacciones.

Según quedó registrado, la joven dejó en evidencia la calidad de vida que llevaba, disfrutando al conocer personas, lugares, espacios y culturas, además de trabajar en detalles que le gustaban y la hacían feliz.

Al referirse a lo económico, apuntó que era rica porque había tenido la fortuna de alejar su corazón de la “codicia” y de los sentimientos negativos, yéndose más por lo empático.

“Claro que me he vuelto rica: no hay más grande fortuna que saber resguardar el corazón de la codicia y llenarlo de empatía”, escribió en el video.

“Si algo he aprendido estos años...”, ubicó en el pie de foto del post, donde sumó miles de likes y comentarios que elogiaban su forma de llevar este presente.

Muchas personas aplaudieron lo “humilde” que era, además de lo sencilla que manejaba la vida con la naturaleza, la música, los eventos y el trabajo artístico.