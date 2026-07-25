Preocupación por la salud de Gustavo Angarita Jr.: el actor fue hospitalizado tras sufrir grave asalto en Bogotá

El reconocido actor, director y productor de cine Gustavo Angarita Jr. permanece bajo observación médica tras haber sido víctima de un hurto a mano armada en las inmediaciones de su residencia, ubicada en el barrio Galerías, en la localidad de Teusaquillo.

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De acuerdo con las declaraciones difundidas a través de sus canales oficiales, los agresores lo habrían sometido mediante el uso de sustancias alucinógenas para posteriormente ingresar a su vivienda y robar sus pertenencias de valor.

El suceso se conoció públicamente a través de un mensaje compartido desde la cuenta personal de Instagram del artista, en el que se detalló la modalidad utilizada por los delincuentes y el estado actual del afectado.

“El día de ayer unos sujetos me asaltaron al frente de mi casa, me drogaron e ingresaron a mi hogar en Galerías. Robaron objetos de valor y cambiaron mis cuentas”, detalló el mensaje publicado en la red social del actor.

En la misma publicación, el entorno cercano del artista extendió un mensaje de prevención dirigido a sus contactos y seguidores para evitar posibles estafas digitales derivadas del control que los asaltantes tomaron de sus dispositivos y cuentas personales: “Si reciben mensajes míos pidiéndoles dinero: NO SOY YO”.

Asimismo, se confirmó que tras el incidente, Angarita Jr. debió ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada, debido a las repercusiones físicas provocadas por la sustancia empleada durante el ataque.

Hasta el momento, las autoridades locales y la Policía Metropolitana de Bogotá no han emitido un parte oficial sobre la identificación de los responsables ni sobre el avance de las investigaciones.

Gustavo Angarita Jr. ha desarrollado una amplia trayectoria en la industria audiovisual colombiana, desempeñándose como actor en producciones de televisión y cine, además de ejercer roles en la dirección y producción cinematográfica.

Es hijo del destacado actor Gustavo Angarita, recordada figura de las artes escénicas en Colombia que falleció en octubre de 2025 a los 83 años de edad.

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El caso del actor se suma a otros episodios recientes de delincuencia registrados en sectores adyacentes de la localidad de Teusaquillo. En días pasados, se reportó un ataque contra el creador de contenido Diego Andariego en el barrio Nicolás de Federmán —cercano a Galerías—, donde el joven resultó herido en una pierna por impacto de arma de fuego tras oponer resistencia a un intento de hurto.

Estos hechos reavivan el debate ciudadano alrededor de las dinámicas de inseguridad y las modalidades de hurto que afectan tanto a residentes como a transeúntes en zonas residenciales y comerciales del centro y norte de la capital del país.