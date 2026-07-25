La música siempre ha sido una parte esencial en la vida de Yeferson Cossio. Mucho antes de consolidarse como uno de los creadores de contenido más reconocidos de Latinoamérica, el colombiano ya había encontrado en los instrumentos, el rock y los escenarios una de sus principales formas de expresión.

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Ahora, Yeferson vuelve a sus raíces musicales y abre un nuevo capítulo en su carrera con COSSIO, su proyecto como DJ y productor de techno, presentado oficialmente durante el Festival de Verano de Armenia.

Su participación en el evento no fue una aparición improvisada ni una extensión de su faceta digital. Durante meses, Cossio trabajó de manera reservada y fuera de las redes sociales en su preparación como DJ, el desarrollo de su identidad sonora y la producción de la música que hará parte de esta nueva etapa artística.

El Festival de Verano de Armenia fue el escenario elegido para su debut ante más de 4.000 personas. Allí compartió cartel con importantes figuras de la música electrónica como Mauro Picotto y Stefano Noferini.

Yeferson Cossio Foto: Captura Youtube

COSSIO recibió la cabina después del set del reconocido DJ italiano Mauro Picotto y continuó la celebración hasta el amanecer, conectando durante varias horas con un público que recibió positivamente su propuesta musical.

Esta nueva faceta tiene sus bases en una historia que comenzó años atrás. Yeferson ha explorado instrumentos como la guitarra, el piano, el bajo y la batería; también hizo parte de una banda de rock, se presentó junto a diferentes artistas y agrupaciones del género y desarrolló otros proyectos musicales antes de alcanzar reconocimiento en el mundo digital.

Su relación con la música electrónica, y especialmente con el techno, tampoco es reciente.

Su gusto por las fiestas, los festivales y la búsqueda constante de nuevos sonidos hizo que dentro de su círculo cercano comenzaran a llamarlo cariñosamente “Yefito Fiestas”, un apodo que hoy cobra un nuevo significado con el nacimiento de su proyecto profesional como DJ.

Más allá de disfrutar la música desde el público, Cossio decidió prepararse para crearla, producirla y asumir el reto de conducir una pista de baile desde la cabina.

Se filtra video minutos previos al precance de salud de Yeferson Cossio Foto: @yefersoncossio

Su presentación en Armenia marca únicamente el comienzo. Las próximas paradas de COSSIO serán el 21 de agosto en Salón Amador, en Medellín, y el 22 de agosto en Octava Club, en Bogotá.

Estas presentaciones se realizarán bajo la marca de COSSIENTE, el colectivo y sello discográfico creado por Cossio para impulsar su propuesta musical y desarrollar nuevos proyectos dentro de la escena electrónica.

En ambas fechas estará acompañado por SPACE 92, artista de talla internacional que viene de protagonizar una destacada presentación en Tomorrowland y que llegará a Colombia para compartir cabina con el colombiano.

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Después de sus presentaciones en Medellín y Bogotá, COSSIO iniciará una nueva etapa internacional con fechas en Ibiza, Berlín y Ámsterdam, tres ciudades reconocidas mundialmente por su influencia dentro de la cultura y la escena de la música electrónica.

Con COSSIO y COSSIENTE, Yeferson no solo regresa a la música, sino que presenta un proyecto construido desde la disciplina, la producción y una pasión por el techno que lo ha acompañado desde mucho antes de su reconocimiento en las redes sociales.