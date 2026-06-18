A pocos días de que Colombia elija a su próximo presidente, el creador de contenido Yeferson Cossio sorprendió al extender una invitación pública al candidato Iván Cepeda para que utilice sus canales digitales y pueda transmitir sus propuestas a los ciudadanos.

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La propuesta fue hecha a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que inicialmente hizo un llamado a la participación electoral y pidió a los colombianos estudiar las propuestas de los dos aspirantes que disputarán la Presidencia.

“Hay una segunda vuelta, de hecho ya es este fin de semana, y la verdadera pelea es esa. La idea es que voten y lo hagan de manera muy inteligente”, afirmó.

Cossio señaló que la decisión de los votantes estará entre dos proyectos políticos completamente distintos.

“Gústeles o no les guste, nos definimos en Cepeda, extrema izquierda, Abelardo, extrema derecha. Gústeles o no les guste, uno de ellos dos va a ser nuestro presidente”, manifestó.

Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención fue el dirigido directamente al candidato del petrismo. El influenciador recordó que recientemente ayudó a la senadora Paloma Valencia a transmitir un mensaje cuando, según dijo, enfrentó dificultades para hacerlo por otros medios.

“Así como a Paloma le hicieron el desplante y yo lo pude organizar (…) si de pronto lo requiere, si de pronto necesita también, le presto mi canal para que dé su mensaje”, expresó.

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El creador de contenido insistió en que abrir espacios de conversación no implica respaldar políticamente a quienes participan en ellos. “Porque eso no significa que no esté apoyando a los que sí”, agregó.

Las declaraciones de Cossio generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el creciente papel de los influenciadores en la discusión política nacional y su capacidad para amplificar los mensajes de los candidatos en una campaña cada vez más marcada por el impacto de las plataformas digitales.