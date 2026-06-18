A pocos días de que Colombia elija a su próximo presidente, el creador de contenido Yeferson Cossio sorprendió al extender una invitación pública al candidato Iván Cepeda para que utilice sus canales digitales y pueda transmitir sus propuestas a los ciudadanos.
La propuesta fue hecha a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que inicialmente hizo un llamado a la participación electoral y pidió a los colombianos estudiar las propuestas de los dos aspirantes que disputarán la Presidencia.
“Hay una segunda vuelta, de hecho ya es este fin de semana, y la verdadera pelea es esa. La idea es que voten y lo hagan de manera muy inteligente”, afirmó.
Cossio señaló que la decisión de los votantes estará entre dos proyectos políticos completamente distintos.
“Gústeles o no les guste, nos definimos en Cepeda, extrema izquierda, Abelardo, extrema derecha. Gústeles o no les guste, uno de ellos dos va a ser nuestro presidente”, manifestó.
Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención fue el dirigido directamente al candidato del petrismo. El influenciador recordó que recientemente ayudó a la senadora Paloma Valencia a transmitir un mensaje cuando, según dijo, enfrentó dificultades para hacerlo por otros medios.
“Así como a Paloma le hicieron el desplante y yo lo pude organizar (…) si de pronto lo requiere, si de pronto necesita también, le presto mi canal para que dé su mensaje”, expresó.
El creador de contenido insistió en que abrir espacios de conversación no implica respaldar políticamente a quienes participan en ellos. “Porque eso no significa que no esté apoyando a los que sí”, agregó.
Las declaraciones de Cossio generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el creciente papel de los influenciadores en la discusión política nacional y su capacidad para amplificar los mensajes de los candidatos en una campaña cada vez más marcada por el impacto de las plataformas digitales.
Yeferson Cossio puso sobre la mesa una pregunta que muchos colombianos se están haciendo: ¿quién está financiando ciertas voces que hoy intentan influir en la opinión pública? Mientras crece la polémica, él decidió tomar posición y expresar abiertamente su respaldo a Iván Cepeda.… pic.twitter.com/MIGlGdxVpy— Alicia en el pais del sagrado corazón (@laaliciasumerce) June 18, 2026