El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, celebró la personería jurídica de Defensores de la Patria: “Esto apenas comienza”

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinara que el Movimiento Defensores de la Patria tendría personería jurídica como partido político, integrantes del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella celebraron la decisión.

CNE reconoció la personería jurídica de Defensores de la Patria: Abelardo De La Espriella tendrá partido propio

“Esta sí que es una supernoticia: CNE reconoce la personería jurídica de Defensores de la Patria; somos formalmente un nuevo partido político en nuestro país, el partido político del presidente electo, Abelardo De La Espriella”, aseguró Restrepo.

El vicepresidente electo dijo que se trata de una gran noticia para ese movimiento, especialmente, “para todos los que van a recuperar este país en la patria milagro y garantizar que llegue no solamente a Colombia en general, sino a todos y cada uno de los territorios de nuestro país”, aseguró.

El tribunal electoral decidió aprobar la solicitud de personería jurídica de Defensores de la Patria con seis votos a favor y uno en contra. Los magistrados Fabiola Márquez y Altus Baquero no estuvieron en la discusión.

Según se había establecido en la ponencia, el movimiento cumplió los requisitos legales, entre ellos, la amplia votación obtenida en las más recientes elecciones, que le dio la victoria a Abelardo De La Espriella sobre Iván Cepeda.

Entre los antecedentes que se tuvieron en cuenta están los casos de Colombia Humana y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, partidos a los que se les otorgó personería jurídica luego de los resultados electorales que obtuvieron.

El magistrado Benjamín Ortiz afirmó que en la Sala Plena se escucharon los argumentos de los demás colegas y se determinó que eran válidos para aprobar la ponencia.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, tendrá partido político. Foto: Catalina Olaya

La decisión se conoció en medio de una fuerte puja entre el abelardismo y el uribismo, dos corrientes cercanas ideológicamente, pero que, desde las pasadas elecciones presidenciales, han estado divididas.

En las últimas horas, esas tensiones se han agudizado, especialmente porque se conoció que hubo diferencias en el Centro Democrático por unas declaraciones de Paloma Valencia, quien dijo que el partido no sería de derecha.

Algunos miembros de esa bancada le reclamaron y cuestionaron que muchos de sus seguidores hubieran respaldado a De La Espriella en las pasadas elecciones.

“La diferencia es que ninguno de los votantes del Tigre duda de que sea de derecha, sin importar lo que diga Carlos Suárez, pero muchos de los votantes nuestros ya no saben ni dónde ubicarnos y eso sí es un problema”, aseguró un congresista de esa colectividad.