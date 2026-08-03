Congresistas del Centro Democrático ponen contra la pared a Paloma Valencia en un grupo de WhatsApp del partido; le reclaman por decir que la colectividad no es de derecha

La excandidata presidencial Paloma Valencia sorprendió al decir públicamente que el Centro Democrático, al que representó en las pasadas elecciones presidenciales, no sería un partido de derecha.

Tormenta en el Centro Democrático: confrontación entre militantes y congresistas por polémico mensaje de Paloma Valencia

SEMANA conoció que, en un grupo de WhatsApp en el que están los congresistas electos para el 2026-2030, varios de ellos reclamaron que no están de acuerdo con esas declaraciones y que la discusión se tiene que dar al interior de la bancada.

“Paloma, no sé cuál era el objetivo con las declaraciones del viernes y de la semana anterior, pero creo que nos han traído un alto costo político a todos. Los mensajes de las bases por WhatsApp y en redes sociales no han parado. Por eso creo que, si te interesa insistir en esa discusión, lo que corresponde es que lo hagas a título personal y no a nombre de todo el partido”, dijo uno de los congresistas.

“Coincido, todos sabemos de tu inteligencia y percepción, lo del viernes nos ha traído demasiados ataques innecesarios”, agregó otro parlamentario.

Varios coinciden en que debe ser un tema que se converse al interior de la bancada, más allá de una línea de quienes lideran la colectividad.

“Coincido. Lo que es un hecho es que las declaraciones de Paloma no son compartidas por buena parte de la bancada, en la que me incluyo. Por eso estoy de acuerdo en que demos este debate dentro del partido. Pero un pequeño sondeo entre nuestros votantes creo que nos dirá que la mitad o más se consideran de derecha. Yo ya lo hice entre personas que votaron por mí a la Cámara y la respuesta fue contundente”, dijo otro congresista.

Uno de los congresistas aseguró: “Ese tema está complejo. No sé ustedes, pero mi departamento siempre se ha identificado de derecha y muy uribista”.

Otro agregó: “Es una pelea en la que nos está metiendo la directiva del partido y eso nos puede llevar al fin del partido”. “Totalmente de acuerdo”, respondió otro miembro de la bancada.

Imagen de referencia del Centro Democrático. Foto: Lina Gasca

Incluso, se llegó a analizar por qué el abelardismo les habría quitado votos y por qué muchos simpatizantes del uribismo estarían con las ideas del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

“La diferencia es que ninguno de los votantes del Tigre duda de que sea de derecha, sin importar lo que diga Carlos Suárez, pero muchos de los votantes nuestros ya no saben ni dónde ubicarnos y eso sí es un problema”, agregó otro congresista.

El tema ha generado molestia al interior de la colectividad, pues ya empiezan a surgir voces que dicen que no están de acuerdo con las decisiones que estaría tomando la Dirección Nacional.

Dicen que no están conformes con decisiones y anuncios que han tomado recientemente, tanto Gabriel Vallejo como Paloma Valencia, y eso está generando una fuerte confrontación interna, al punto de que algunos líderes políticos ya dicen que analizan alternativas para salir de la colectividad.