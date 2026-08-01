Paloma Valencia volvió a decir que el Centro Democrático “no es un partido de derecha” y sus copartidarios la contradicen

La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia reiteró este viernes, durante un encuentro del Centro Democrático en la ciudad de Medellín, que la colectividad no es un partido de derecha.

Paloma Valencia busca camorra al nuevo Gobierno y dice que modelo que propone su partido sí funciona, “no como el de Milei, Bukele o el del Tigre”

“Tenemos que entender en qué partido es que estamos. Este no es un partido de derecha“, indicó la líder política, que ha reiterado este tema en varias oportunidades durante las últimas semanas.

En una entrevista hace una semana, Valencia marcó diferencias entre la orientación de la nueva administración y la de su partido. “El Gobierno de De La Espriella es de derecha; ellos se autodenominan de derecha. El Centro Democrático, por el contrario, nunca ha sido un partido de derecha”, dijo.

Este viernes, en medio de una Jornada de Reflexión ‘Unidad, Doctrina y Futuro’, del Centro Democrático, también aseguró que “el que cree que este es el partido de Hayek y de las libertades económicas, donde el Estado se queda cruzado de brazos y ve cómo se mueren de hambre los ciudadanos, está en el partido equivocado”.

La excandidata presidencial aseguró que ese modelo de partido funciona “a diferencia del de Milei o el de Bukele o el del Tigre, porque ya se utilizó y sí funcionó. Los indicadores de Colombia fueron extraordinarios, no solamente en términos económicos, sino que fueron extraordinarios en términos de bienestar social y legitimidad democrática”.

Durante su intervención el viernes, Valencia aseguró que esas categorías de izquierda y derecha “entraron en desuso hace mucho tiempo” y se plantó en que “nosotros realmente lo que somos es uribistas”.

Paloma Valencia: “El Centro Democrático nunca ha sido un partido de derecha”

Sus palabras tuvieron eco en varios miembros del partido, quienes reaccionaron a través de sus redes sociales, contradiciendo sus palabras.

El senador Juan Espinal escribió a través de sus redes sociales: “Soy de Derecha, lucho por la libertad de empresa, la democracia, el orden y autoridad, y por la libertad de todos los colombianos”.

El congresistas Jaime Arizabaleta señaló que el "Centro Democrático es un partido de derecha, que apoya con toda la fuerza y firmeza al tigre Abelardo de la Espriella".

Arizabaleta, el pasado también reaccionó a las palabras de Paloma Valencia, quien fue la candidata del Centro Democrático en las pasadas elecciones presidenciales. “Yo, Jaime Arizabaleta, soy del Centro Democrático y soy de DERECHA”.

Tras la afirmación de Valencia, en la que asegura que "el que cree que este es el partido de Hayek y de las libertades económicas está en el partido equivocado”, el congresista Andrés Forero reaccionó.

“A mi me gustan Hayek y Adam Smith, estoy convencido que la preocupación por los más necesitados no es patrimonio de la izquierda y no me voy a retirar del Centro Democrático, partido del que soy fundador y del que me siento orgulloso”, señaló en sus redes sociales.

El representante Daniel Briceño también se pronunció: "La fórmula de negar la derecha y querer virar hacia el centro ya fracasó“.