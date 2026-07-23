Paloma Valencia dice que Centro Democrático “no es de derecha”, pero principales figuras de su partido dicen que sí

Tras la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de la República, la senadora Paloma Valencia ofreció declaraciones sobre la identidad política del Centro Democrático. Las manifestaciones de la congresista abrieron un debate dentro de la colectividad respecto a su ubicación en el espectro ideológico.

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Durante una entrevista concedida al noticiero Noticentro 1 CM&, la legisladora marcó diferencias entre la orientación de la nueva administración nacional y la de su partido.

Valencia afirmó: “El gobierno de De La Espriella es de derecha; ellos se autodenominan de derecha. El Centro Democrático, por el contrario, nunca ha sido un partido de derecha”.

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La congresista explicó que la colectividad promueve la reducción de la estructura del Estado, la seguridad y la libertad de empresa. No obstante, argumentó que estas posturas se complementan con un enfoque de atención a sectores vulnerables, aspecto que los distancia de la derecha tradicional.

Reacciones de los integrantes de la colectividad

Las afirmaciones de la senadora motivaron pronunciamientos por parte de otros políticos e integrantes de la misma organización política. Varios miembros del CD publicaron mensajes en los que ratificaron su afinidad con la corriente de derecha, manifestando discrepancias con lo expuesto por Valencia.

Soy Senador del @CeDemocratico y soy de Derecha no vergonzante! — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) July 24, 2026

Sobre su convicción ideológica, el senador Juan Espinal publicó en sus canales oficiales: “Soy senador del Centro Democrático y soy de derecha”.

En el mismo sentido, el congresista Jaime Arizabaleta y el concejal de Medellín, Andrés Rodríguez, reafirmaron públicamente su pertenencia a esta corriente política dentro de la colectividad.

Yo, Jaime Arizabaleta, soy del Centro Democrático y soy de DERECHA. — Jaime Arizabaleta (@jarizabaletaf) July 23, 2026

Por su parte, el representante a la Cámara electo por el Tolima, Carlos Edward Osorio, se refirió al papel del partido durante la oposición y bajo la dirección de Álvaro Uribe Vélez.

El congresista declaró: “Reafirmo mi compromiso con el Centro Democrático para continuar defendiendo las instituciones y los principios democráticos en el país”.

Fueron cuatro (4) años de resistencia frente al desgobierno de Gustavo Petro, y el Centro Democrático dio la batalla sin ceder ni negociar principios ni valores, como lo pregonó siempre nuestro martir Miguel Uribe Turbay.



Hoy reafirmo mi compromiso con Colombia y con mi partido… pic.twitter.com/tZlSHGPsd9 — Carlos Edward Osorio (@CarlosEdward_O) July 24, 2026

Esto se dio también en el marco de la renovación de la militancia al partido como lo manifestó Alirio Barrera: "Hoy renové mi militancia con el mejor partido de Colombia Centro democratico con mano firme y Corazón grande compromiso y amor por la Patria“.

Hoy renové mi militancia con el mejor partido de Colombia Centro democratico con mano firme y Corazón grande compromiso y amor por la Patria pic.twitter.com/OswmAJGKCU — Alirio Barrera🐴 (@JAlirioBarreraR) July 24, 2026

Militancia que también fue reafirmada por Paloma Valencia en medio de las declaraciones que generaron una fuerte posición por algunos de los integrantes del CD.

"Soy @CeDemocratico, soy uribista y soy orgullosa y feliz de serlo#OrgullosamenteUribista", publicó en su cuenta de X la excandidata presidencial.

Soy @CeDemocratico soy uribista y soy orgullosa y feliz de serlo#OrgullosamenteUribista pic.twitter.com/FNT2biJpAL — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) July 23, 2026

Concepto de economía fraterna y agenda social

En su intervención, la representante del Centro Democrático se refirió a las etiquetas políticas actuales y a la doctrina que aplica su colectividad. La senadora Paloma Valencia señaló: “Creemos en una economía fraterna, con libertad de empresa y bajos impuestos, pero con una agenda social orientada a las poblaciones con menores ingresos”.

Yo, Andrés "El Gury" Rodríguez, soy orgullosamente del @CeDemocratico, FURIBISTA, y soy de DE EXTREMA DERECHA. Fin. — Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) July 24, 2026

Las precisiones de la congresista sostienen que el movimiento comparte principios económicos con sectores de derecha y componentes de asistencia social con corrientes de izquierda.

A juicio de la legisladora, los conceptos tradicionales de clasificación partidista no abarcan la totalidad del proyecto político que representan en el Congreso.