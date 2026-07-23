Álvaro Uribe recordó lo que pasó con Hugo Chávez el 7 de agosto de 2010: “No mientras sea presidente”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un nuevo episodio de su espacio de audio titulado ‘Los cuchos no competimos con los jóvenes, les ayudamos, los apoyamos’. Durante la transmisión del programa, el exmandatario compartió anécdotas y reflexiones sobre la historia reciente de Colombia, acompañado por distintos colaboradores.

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En el desarrollo del diálogo, el abogado José Obdulio Gaviria sugirió aclarar una versión que circulaba en redes sociales sobre un audio del expresidente. Gaviria precisó que la mención a la frase “doctor Iván” no hacía referencia al senador Iván Cepeda, versión que había generado diversas interpretaciones en el ambiente político.

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Una de las participantes de la mesa aclaró que la expresión utilizada por Uribe iba dirigida al periodista Iván Gallo, a quien denominó como “su mejor amigo”.

Ante esta aclaración, José Obdulio Gaviria señaló que el concepto de amistad política fue una constante en la administración de Juan Manuel Santos con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Tensiones diplomáticas en la transición de mando de 2010

La frase hizo recordar inmediatamente a Uribe “qué pasó con Chávez el 7 de agosto de 2010”. Días antes de la posesión de Santos, el gobierno de Uribe denunció ante la OEA la presencia de campamentos de las FARC y el ELN en territorio venezolano, hecho que motivó a Chávez a romper nexos diplomáticos el 22 de julio.

Las relaciones de Colombia y Venezuela comenzaron una nueva etapa con el encuentro entre los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez. Foto: Fernando Llano

La ruptura diplomática generó incertidumbre frente a los actos protocolarios previstos para la llegada al poder de Juan Manuel Santos, quien buscaba el restablecimiento de los lazos regionales. Ante la posibilidad de un viaje del mandatario venezolano a Bogotá, Uribe fijó una postura clara para su último día de gobierno.

Sobre las instrucciones impartidas durante esa jornada de empalme, el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó: “Pedí que el presidente de Venezuela no aterrizara en territorio colombiano sino hasta después de que se formalizara el término de mi mandato constitucional”.

Cierre de la jornada y reanudación de relaciones

La directriz se cumplió en el desarrollo de la agenda oficial, dado que la representación venezolana en la ceremonia estuvo a cargo del entonces canciller Nicolás Maduro. La llegada del delegado diplomático permitió mantener los actos institucionales sin contratiempos durante el cambio de administración en Bogotá.

Posteriormente, las delegaciones de ambos países coordinaron un encuentro bilateral directo en la ciudad de Santa Marta. En esa reunión entre Juan Manuel Santos y Hugo Chávez se formalizó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, concluyendo el periodo de desavenencias entre los dos gobiernos.