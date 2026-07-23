Gustavo Petro firmó directiva antes de la llegada del presidente electo, Abelardo De La Espriella: este es el documento

En medio de las acciones que se están realizando al interior de la Casa de Nariño por la llegada del nuevo Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, se conocieron detalles de una directriz que firmó el saliente mandatario, Gustavo Petro.

Se trata de la Directriz 07, cuyo documento tiene la firma de Petro y allí se imparten instrucciones con el fin de evitar la producción desmedida de decretos y resoluciones, en el mes previo a entregar el poder.

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“Teniendo en cuenta que el periodo presidencial se encuentra cercano a su finalización y con el propósito de que se realice un adecuado cierre de las actuaciones de producción normativa que culminan con la firma del señor presidente de la República, imparto la siguiente directriz: Las entidades públicas de la rama Ejecutiva del orden nacional objeto de la presente directiva deberán coordinar lo pertinente al interior de sus sectores administrativos, a efectos de que los decretos y las resoluciones ejecutivas que deban ser suscritos por el señor presidente de la República sean radicados en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para revisión de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, a más tardar el 15 de julio de 2026. De esta manera, se podrán adelantar de forma oportuna, eficiente y efectiva las actuaciones administrativas correspondientes”, se desprende de la medida.

Directiva que expidió el presidente saliente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Y agrega el documento: “Lo anterior sin perJuicio de situaciones excepcionales, urgentes o impostergables y aquellas prioridades que establezca el presidente de la República. La presente Directiva Presidencial no modifica ni sustituye normas en materia de técnica normativa, razón por la cual, los decretos y resoluciones ejecutivas deben cumplir con las normas establecidas para la materia”.

Ese tipo de decisiones que se expiden desde el Ejecutivo también tienen como misión evitar que se genere una sobrecarga en la revisión a última hora de decretos por parte del Gobierno saliente en la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño, a sabiendas de que el 7 de agosto se llevará a cabo la posesión del nuevo mandatario electo, Abelardo De La Espriella.

El propio presidente electo, Abelardo De La Espriella, tomó la determinación de “acabar” con el empalme con el Gobierno saliente de Gustavo Petro, luego de que este último continuara con la narrativa de un supuesto fraude.

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“Ustedes saben que se acabó el empalme. Yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un gobierno que no reconoce el triunfo claro de este proyecto político y ciudadano en las urnas”, expresó De La Espriella en su momento.