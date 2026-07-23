Por medio de un comunicado, el Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, dio a conocer a otro de los integrantes de su gabinete en un importante cargo de una entidad del Estado.

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Se trata de Didier Blanco, quien será el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien asumirá de manera oficial ese cargo el próximo 7 de agosto.

“El hombre sencillo y firme que llega a recuperar la confiabilidad y la credibilidad en la UNP, a reivindicar el oficio del hombre de protección y restablecer los protocolos para cumplirlos a rajatabla”, se desprende dentro de uno de los apartes del comunicado.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, designó a Didier Blanco como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/vYbN3e1biA — Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2026

Y agrega: “El que va a acabar con los focos de corrupción gracias a su conocimiento y experiencia en todos los niveles de la vocación de la prestación de seguridad y protección en Colombia”.

“Bienvenidos a la era de una UNP renovada y reputada, donde todas las vidas son importantes, donde se protegerá al ser humano sin ningún distingo y donde no se dejará de hacer ni una sola actividad para garantizar la seguridad, los derechos y la dignidad de todas las personas que hagan parte del sistema de protección en Colombia”, recalcó el equipo de prensa de la Patria Milagro.

Dentro de las primeras sesiones que tendrá Blanco, está la de “atacar los focos de corrupción y el clientelismo en la entidad; recuperar la confianza y la credibilidad de la institución, mejorar las condiciones y reivindicar el oficio de hombre de seguridad o escolta”.

Todos los funcionarios que harán parte del gabinete de ministros de Abelardo De La Espriella se posesionarán el próximo 7 de agosto. Y frente al debate sobre el lugar, el presidente electo envió un mensaje al Senado, luego de que se aprobara que la ceremonia se lleve a cabo fuera de Bogotá.

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“La democracia está hablando. La colaboración armónica entre los poderes públicos empieza por entender que la política importante y grande es la que resuelve los problemas de la gente pobre, las angustias de los más necesitados; la que define el acuerdo sobre lo fundamental que le he planteado al país: seguridad, salud, lucha contra la corrupción, descentralización, educación, oportunidades para los jóvenes, un Estado pequeño y eficiente, entre otros temas”, anotó De La Espriella.

Y finalmente indicó en su cuenta personal de X: “Todo lo que esté por fuera de lo anterior pertenece a la órbita de la política menor. Ayer, el Senado de la República, en ejercicio de su independencia, voto a voto, aprobó la posesión del Tigre en Popayán, en la Casa de los Héroes de la Patria. La grandeza de los símbolos, del nuevo orden y del debate constructivo empieza a dar sus frutos: acuerdos por la patria, acuerdos para los ciudadanos. Vamos a recuperar la soberanía y a hacerlo de la mano de la Constitución y la ley. Gracias, respetados senadores. Juntos somos más fuertes: unidad por la firmeza de la patria”.