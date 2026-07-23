Publican hojas de vida de “asesores” para la Supersalud de Daniel Quintero a pocos días de que se acabe el Gobierno Petro

SEMANA evidenció que en la página de aspirantes de la Casa de Nariño fueron publicadas varias hojas de vida para el cargo de “asesores” en la Superintendencia de Salud del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

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Situación que se presenta con tres asesores que aspiran a avanzar en el proceso de contratación en la Supersalud. Se trata De Alba Liney Pulido, Leanys Andrea Zabala y Alejandro Echeverría Gomez, mientras que la hoja de vida de William David Grisales es para ocupar el cargo de “profesional especializado”.

Hojas de vida para la Supersalud de Daniel Quintero Foto: Hojas de vida para la Supersalud de Daniel Quintero

Lo llamativo de esa situación es que se da a pocos días de que finalice el gobierno el mandatario saliente Gustavo Petro, el cual termina el próximo 7 de agosto.

Frente a los procesos de contratación, desde el equipo de trabajo del presidente electo Abelardo De La Espriella se ha solicitado en varias ocasiones que la administración de Petro frene la vinculación en cargos del Gobierno.

Incluso, en las primeras sesiones del fallido empalme entre el Gobierno Petro y el de Abelardo De La Espriella, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo alertó sobre información de contratos de última hora y otras precauciones más.

Primera imagen de la reunión entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Redes sociales

“Siguiendo los lineamientos del presidente electo, he sostenido una conversación institucional respetuosa, pero también enfática de lo que hemos convenido de nuestra comisión de empalme anticorrupción. Nosotros creemos que los colombianos merecen transparencia en la información para constituir la patria milagro”, dijo desde la Casa de Nariño José Manuel Restrepo.

Además, expresó: “Es indispensable acceder a todos los temas de la gestión pública, con absoluta claridad, porque hay que garantizarle la verdad a este proceso para poder gobernar con eficiencia y en beneficio de los colombianos”.

“He manifestado que el empalme no es un tema solamente protocolario, es un informe de verificación de realidades pero también de riesgos. He pedido garantizar la transparencia en este proceso de transición, la necesidad de prudencia y austeridad, de cara a la realidad colombiana”, recalcó la mano derecha de Abelardo De La Espriella.

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Y finalmente, expresó: “He insistido al ministro Ávila que gobernar hasta el último día no significa comprometer el Estado; he puesto de presente las inquietudes de contratos millonarios de lato plazo, de contrataciones aceleradas, de cambios estructurales de entidades y nombramientos de última hora”.