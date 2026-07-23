“Lo más probable es que la posesión de Abelardo De La Espriella sea en la Brigada 29”: senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional

SEMANA: ¿Está de acuerdo con que Abelardo De La Espriella se posesione en una guarnición militar en el Cauca?

Germán Rodríguez (G. R.): Ciento por ciento. El Cauca ha sido uno de los departamentos que más ha sufrido el rigor de esta guerra. Recordemos las 11 masacres en 2026, 61 muertos; recordemos el atentado en Cajibio el 25 de abril, 20 muertos, 36 heridos. Acuérdese de la última semana de abril: 24 acciones terroristas. El Cauca es el departamento que más ha sufrido la Paz Total de Gustavo Petro.

“El Cauca es el departamento que más ha sufrido la Paz Total de Gustavo Petro”, expresó Germán Rodríguez, senador electo de Salvación Nacional. Foto: Publicaciones Semana

SEMANA: ¿Y en una guarnición militar?

G. R.: Claro que sí. Hagamos claridad sobre los artículos 192 y 140. El primero lo que dice es que el presidente se posesiona ante el Congreso y no es el edificio, somos los congresistas. Y este miércoles se votó y se aprobó con una gran mayoría que la posesión del presidente Abelardo De La Espriella sea en Cauca. No se va a posesionar ante los militares. Es ante el Congreso que representa al pueblo. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que se rendirá ese tributo o se aprovechará para homenajear a los verdaderos héroes.

SEMANA: Hay juristas que creen que quien debe dar la orden para que el nuevo presidente se posesione en una guarnición militar es Gustavo Petro, porque es el jefe de las Fuerzas Militares y de Policía hasta el 7 de agosto.

G. R.: Gustavo Petro es presidente hasta el 6 de agosto a las 12:00 de la noche; pero el 7 de agosto el nuevo mandatario es Abelardo De La Espriella. Entonces, no habría ningún conflicto. Los militares y policías son apolíticos. En este Gobierno, por ejemplo, los generales no estaban de acuerdo en que alguien que hizo parte del M-19, que levantó las armas contra los militares, fuera su comandante, pero lo respetaron. Así se hizo. Aquí no se está politizando; Abelardo De La Espriella no se va a posesionar ante los militares. Esto no es una dictadura y Abelardo lo tiene muy claro. Los militares sí quieren el cambio del nuevo presidente; lo están esperando. Hablo con ellos diariamente. No se pudo hacer empalmes porque el señor Gustavo Petro no reconoció a Abelardo De La Espriella. Entonces, ¿cómo se podrá hacer un trabajo mancomunado para la posesión del candidato presidencial? Abelardo no necesita pedirle limosnas a Petro. Él organiza perfectamente su posesión.

Rafael Nieto se desmarcó del Centro Democrático y se opuso a que la posesión de Abelardo De La Espriella se realice en una guarnición militar. Foto: SEMANA

SEMANA: El senador del Centro Democrático, Rafael Nieto, dice que, con la posesión en una guarnición militar, se subordinará el poder militar sobre el poder civil. ¿Qué opina?

G. R.: Insisto, el presidente Abelardo De La Espriella no se posesionará ante los militares. Y el doctor Rafael Nieto, a quien respeto muchísimo, fue el único del Centro Democrático que votó en contra de la iniciativa. De resto, el partido, en una demostración de que son colectividad de Gobierno, apoyó la propuesta.

Abelardo De La Espriella, presidente electo, asumirá el poder el 7 de agosto de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra- SEMANA.

SEMANA: ¿No les preocupa la seguridad? El Cauca es complejo. Abelardo De La Espriella tiene riesgos de seguridad y habrá comunidad internacional a la que le preocupará enviar a sus delegados a ese departamento.

G. R.: Al revés. Lo más probable es que la posesión sea en la Brigada 29 del Ejército, en Popayán, cerca del aeropuerto. Si se hiciera en un escenario público, como la plaza, por ejemplo, habría más problemas. Las instalaciones militares tienen la mejor seguridad en cualquier parte del país. Los militares protegerán la integridad de todos los asistentes.