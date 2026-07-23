“No es robarse un peso”:Gustavo Petro defiende el giro de cuatro billones a la UNGRD a 16 días de dejar la Casa de Nariño

El presidente Gustavo Petro defendió a altas horas de la noche de este miércoles, 23 de julio, el giro de cuatro billones de pesos que su gobierno pretende realizar a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para atender la crisis del Fenómeno del Niño que sacude a algunas regiones del país, entre ellas, la Andina.

La decisión de girar estos millonarios recursos a una entidad salpicada en escándalos de corrupción y donde la contratación estatal es casi directa, generó alarmas en el círculo más cercano al presidente electo, Abelardo De La Espriella, porque, además, se produce en menos de tres semanas de que Petro deje el poder.

Abelardo De La Espriella, presidente electo. Foto: Catalina Olaya

El Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella manifestó su preocupación por la decisión del presidente Petro y la consideró una medida que, según el comunicado oficial, busca atender los efectos del fenómeno de El Niño mediante proyectos de energía solar.

El presidente saliente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El hoy presidente respondió al equipo del Tigre y justificó el giro de los millonarios recursos económicos.

“Abelardo De La Espriella ha decido ponerle como condición a los ministros y ministras que buscará delitos las ministras y los ministros que salen, cosa que a mi no me importa porque la orden dada por mi es no rabarse un peso, pero si ocurre eso, sé que hay que atender el Fenómeno del Niño de la super sequía que vendrá de diciembre a mayo del 2027 sin mitigar sus efectos”, escribió Petro en su cuenta oficial de X.

Dijo que el Tigre De La Espriella “ni raja ni presta el hacha”.

“Mientras vamos a decretar los traslados de dinero hacia los frentes más críticos de la supersequía: agua potable, agua para alimentos, subsidio, fertizantes, desalinizadoras, pozos de agua, acueductos, y muchísimos paneles solares. Si el señor Abelardo se queda soñando en que gobernar es usar el código penal, que el mismo no se aplica para sí, entonces va a dejar morir a los colombianos de hambre y sed en la megasequía”, dijo.

El Fenómeno del Niño empieza a sentirse en algunas regiones del país. Foto: Foto: Ministerio del Medio Ambiente

Y añadió: “Es ahora que toca tomar decisiones, por eso Abelardo debió ir al empalme. Yo entré con una casa propia y una cuenta de banco que me servía, y ahora salgo con media casa y una cuenta de banco que me bloquearon por o ponerme a un genocidio”.

Remató: “Le recomiendo a Abelardo leer mientras llega el 7 de agosto qué es la crisis climática y qué efectos crecientes tiene para que cese su ignorancia y deje de pensar en el petroleo que produce la crisis climática y pase a mitigar sus efectos cada vez más costosos para Colombia y que se miden en muertos y centenares de miles de víctimas climáticas”.