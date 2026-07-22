Daniel Briceño busca acabar con la Veeduría Distrital de Bogotá: radicó proyecto de ley en el Congreso

El representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, presentó un proyecto de ley con el que pretende eliminar la Veeduría Distrital, una entidad creada hace más de tres décadas para ejercer control y vigilancia sobre la gestión de la administración de la capital.

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La iniciativa hace parte de un paquete de 22 proyectos de ley que el congresista radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes y que ahora iniciarán su trámite legislativo.

Al explicar la propuesta, Briceño afirmó que la Veeduría Distrital “no ha dado mayores resultados” y sostuvo que, con el paso de los años, varias de sus funciones terminaron siendo asumidas por otras entidades del Distrito, lo que, en su opinión, generó una duplicidad administrativa.

“Todo el mundo sabe en Bogotá que el Decreto Ley 1421 creó una entidad que se llama la Veeduría Distrital, que no ha dado mayores resultados, y hemos llegado al acuerdo con varios sectores políticos de que es una entidad que debe acabarse”, manifestó el representante en un video divulgado tras la radicación del proyecto.

El congresista recordó que durante su paso por el Concejo de Bogotá ya había intentado impulsar una iniciativa similar. Sin embargo, explicó que no fue posible debido a que la creación de la Veeduría está establecida en el Decreto Ley 1421 de 1993, conocido como el Estatuto Orgánico de Bogotá, por lo que cualquier modificación debe realizarse mediante una ley aprobada por el Congreso.

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Briceño también aseguró que, de prosperar la iniciativa, los recursos y las funciones que hoy ejerce la Veeduría Distrital serían redistribuidos entre las entidades que, según el proyecto, tienen competencias similares.

“La Veeduría Distrital tiene una serie de funciones duplicadas y, si bien tuvo una buena intención al principio, hoy no tiene ningún tipo de sentido”, afirmó.

El proyecto comenzará ahora su discusión en la Cámara de Representantes. Si supera los debates exigidos por la ley y recibe la aprobación del Congreso, el Distrito deberá definir cómo se redistribuirán las funciones, el personal y los recursos que actualmente administra la Veeduría Distrital.