Abelardo De La Espriella sigue armando su Gobierno: nombró a Enrique Serrano como asesor presidencial

Este 22 de julio, Abelardo de la Espriella anunció la llegada de Enrique Serrano López como asesor presidencial de la denominada Patria Milagro, con la misión de aportar al debate de ideas y a la construcción de la agenda estratégica del Ejecutivo.

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El nombramiento fue dado a conocer a través de un comunicado oficial y de un mensaje publicado por el presidente electo en su cuenta de X, en el que destacó la trayectoria académica y profesional de Serrano.

“Me honra anunciar la llegada de Enrique Serrano López como asesor presidencial de la Patria Milagro”, escribió De la Espriella. Además, aseguró que el nuevo integrante de su equipo contribuirá a “fortalecer el debate de las ideas, enriquecer la reflexión estratégica y aportar a la construcción de una visión de país con solidez, rigor y propósito”.

Según el comunicado de la Oficina de Prensa del presidente electo, Serrano tendrá como principal tarea convertir los principios y debates impulsados durante la campaña en argumentos sólidos para afrontar lo que el nuevo Gobierno ha denominado la “batalla cultural”. Entre los temas que abordará estarán la familia, la sociedad, los valores, la honestidad, la resiliencia y la identidad nacional.

Enrique Serrano es filósofo, comunicador social, escritor y académico. El presidente electo destacó que ha formado a más de 25.000 estudiantes y ha dedicado buena parte de su vida a la docencia, la investigación y el servicio público.

Su hoja de vida incluye experiencia como profesor universitario, investigador, analista, escritor y exdirector del Archivo General de la Nación, además de estudios en filosofía, comunicación y relaciones internacionales, así como una amplia trayectoria en instituciones académicas nacionales e internacionales.

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Este es el segundo anuncio realizado por De la Espriella en las últimas horas sobre la conformación de su Gobierno. Horas antes también confirmó que José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio, liderará la delegación colombiana que asistirá a la posesión presidencial de Keiko Fujimori en Perú.

Con estas designaciones, el presidente electo continúa conformando el equipo que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto, mientras avanza la preparación de su agenda de gobierno y de las personas que ocuparán cargos estratégicos en la nueva administración.