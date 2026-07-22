Orden de Gustavo Petro de trasladar millonarios recursos a 15 días de salir de la Casa de Nariño encendió las alarmas

El presidente saliente de la República, Gustavo Petro, realizó varios anuncios que llamaron la atención de diferentes sectores políticos y de las redes sociales. Estos tienen que ver con la orden que dio para el traslado inmediato de millonarios recursos.

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Esta situación llamó la atención, ya que se produce a menos de 15 días de que finalice el Gobierno de Gustavo Petro y asuma el presidente electo por los colombianos, Abelardo De La Espriella.

Las medidas fueron detalladas por la cuenta oficial de la Casa de Nariño en X. En uno de los mensajes se expresó: “El presidente Gustavo Petro ordenó reasignar $4 billones a la UNGRD para atender con urgencia los efectos previstos del fenómeno de El Niño y fortalecer la estrategia de instalación de paneles solares en el país”.

“Durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, el mandatario instruyó acelerar estas inversiones y reforzar los mecanismos de control para garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos destinados a enfrentar la emergencia climática”, indicó el Gobierno nacional.

En otro mensaje, la Casa de Nariño indicó: “Ante el riesgo de un fenómeno de El Niño de gran intensidad, el presidente Gustavo Petro ordenó priorizar la financiación de proyectos de agua potable y acelerar la construcción de plantas desalinizadoras en las zonas con mayor riesgo de sequía, especialmente en el Caribe, La Guajira, San Andrés y Providencia”.

“Anunció que los recursos disponibles en el Fondo de Adaptación serán destinados de manera prioritaria a garantizar el acceso al agua en las comunidades más vulnerables”, subrayó la cuenta oficial.

No obstante, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. Fue el caso de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, quien manifestó: “¡Mucho cuidado con esos $8 billones que tendrá la UNGRD! Ya desaparecieron más de $1 billón con el escándalo de los carrotanques y el cuento de que iban a llevar agua a La Guajira”.

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Volviendo a las medidas anunciadas por Gustavo Petro, el mandatario saliente aseguró en una declaración: “El Pacífico tiene otra mirada climática que también hay que observar con la ciencia. Entonces, todo lo que podamos recoger, el billón de pesos que está en el Fondo de Adaptación, se traslada por orden presidencial a la emergencia; era para la selva, no lo gastaron”.