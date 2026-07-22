La fuerza que trae el Fenómeno de El Niño ya no es un pronóstico. Desde muchos escenarios se venía advirtiendo que el evento climático sería de grandes dimensiones y ahora, llevó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a presentar ante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres los argumentos técnicos y jurídicos para anticipar la respuesta del Estado frente a los efectos previstos del fenómeno de El Niño.

En consecuencia, luego de una sesión extraordinaria de ese Consejo, fue aprobada la decisión de recomendar al presidente de la República la declaratoria de situación de desastre nacional.

Estas son las razones técnicas que están sustentando la sugerencia.

No se trata solo de poca lluvia y mucho calor. Las consecuencias que podría traer El Niño podrían impactar la energía, el agua, la salud, los alimentos.

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Así lo sustentó Javier Pava, director de la UNGRD, tras concluir la reunión del Consejo, que es el órgano superior en la materia.

Los argumentos parten de los mensajes que han surgido desde distintas instituciones, lo que lleva a temer que los efectos del evento climático no serán solo de escasez de agua y exceso de sequía. Esa condición podría traer consigo un grave riesgo de racionamiento energético; desabastecimiento de agua; impacto sobre la salud por las consecuencias que implican las olas de calor, más los inminentes riesgos de reducción en la disponibilidad de alimentos, no solo por problemas con las cosechas, sino también por los incendios forestales.

Optimizar el recurso hídrico para prevenir afectaciones por el Fenómeno de ‘El Niño’, el llamado nacional. Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Es decir, el panorama que pintó Pava es preocupante.

La posibilidad de que se presente un fenómeno de El Niño fuerte durante el segundo semestre de 2026 y comienzos de 2027 cada vez es más nítida y una disminución en los caudales de agua puede llevar a restar la generación de energía hidráulica, que es la que más pesa en la matriz energética del país.

1 millón de personas en alta vulnerabilidad

Es así como, los voceros del Consejo experto en temas de riesgo y desastres señalan que “cerca de un millón de personas en condición de alta vulnerabilidad podrían verse especialmente afectadas por una eventual reducción de la oferta hídrica y sus efectos sobre el sistema energético", según el pronunciamiento emitido luego de la reunión.

Por el momento, y para responder a este panorama, el presidente Gustavo Petro ya ordenó reasignar $4 billones para fortalecer las acciones frente al fenómeno de El Niño. Las prioridades serán: alimentos; agua; salud y asuntos ambientales; y energía, confirmó la UNGRD.

Se emitirían decretos

Desde la perspectiva de Pava y según la decisión tomada en el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, “no podemos esperar a que las consecuencias se materialicen para actuar. La Ley 1523 de 2012 establece que la inminencia de un riesgo capaz de generar graves impactos sociales, económicos y ambientales constituye uno de los criterios para declarar una situación de desastre".

Para el vocero en el tema de riesgos y desastres, la inminencia de un efecto fuerte del Fenómeno de El Niño “está respaldada por información técnica y por las condiciones que actualmente se presentan en el territorio nacional”, afirmó.

Pava aseguró que, una vez recomendada la declaratoria de emergencia nacional se expedirá un decreto que apruebe traslados presupuestales a la cuenta de la Unidad, para distribuir las inversiones que se requieran.