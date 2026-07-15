El Niño podría costarle más de $10,7 billones a la industria colombiana

La llegada anticipada del fenómeno de El Niño encendió las alertas para el sector empresarial colombiano. Según informó Zurich Seguros, con base en reportes del Ideam, las condiciones climáticas asociadas a este evento ya están presentes en el océano Pacífico, tres meses antes de lo previsto, y existe un 63% de probabilidad de que alcance una intensidad “muy fuerte”, lo que lo convertiría en uno de los episodios más severos registrados en el país desde 1950.

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Según Zurich Seguros, el fenómeno de El Niño podría costarle a la industria colombiana más de $10,7 billones en productividad laboral. La aseguradora advirtió que los sectores de manufactura, agro y comercio se encuentran entre los de mayor riesgo financiero.

El escenario representa riesgos para la actividad económica, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, donde se concentra buena parte de la producción nacional. La reducción de las lluvias podría afectar los niveles de los embalses, generar desabastecimiento de agua y aumentar la presión sobre la generación hidroeléctrica, con posibles impactos en los costos operativos de las empresas.

La reducción de las lluvias podría afectar los niveles de los embalses, generar desabastecimiento de agua y aumentar la presión sobre la generación hidroeléctrica. Foto: Getty Images

Frente a este panorama, Zurich Seguros hizo un llamado al sector productivo para fortalecer sus estrategias de resiliencia y gestión del riesgo climático, al considerar que estos factores ya no son únicamente un desafío ambiental, sino también financiero y operativo.

“La llegada anticipada de El Niño nos demuestra que los riesgos cambian a una velocidad que exige decisiones inmediatas. Para los líderes de negocio, la prioridad hoy debe ser la prevención activa. En Zurich estamos comprometidos a acompañar a las empresas a proteger a sus empleados, y a fortalecer su resiliencia operativa, asegurando que la continuidad de sus operaciones no se vea comprometida ante los desafíos energéticos e hídricos que se avecinan“, afirmó Nicolás Marchant, CEO de Zurich Seguros.

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La aseguradora planteó cuatro acciones prioritarias para enfrentar el fenómeno. La primera consiste en reforzar la protección energética e hídrica mediante medidas de ahorro de agua, almacenamiento, optimización del consumo y sistemas de respaldo eléctrico.

También recomendó diversificar la cadena de suministro para reducir la dependencia de regiones que puedan verse afectadas por la sequía y revisar los niveles de inventario de materias primas críticas.

Como tercera medida, Zurich sugirió fortalecer la prevención de incendios mediante la revisión de sistemas de extinción, planes de evacuación y mantenimiento de equipos eléctricos y de climatización, debido al incremento de las temperaturas.

Zurich recomienda revisar los sistemas de extinción de incendios, actualizar los planes de evacuación y realizar mantenimiento preventivo exhaustivo a los sistemas de aire acondicionado y subestaciones eléctricas, que operarán bajo alta presión térmica. Foto: Getty Images

Finalmente, instó a las empresas a hacer seguimiento permanente a las alertas del Ideam y revisar sus pólizas de daño material e interrupción de negocio, con el fin de verificar que las coberturas respondan a los riesgos derivados de eventos climáticos extremos.

Para Zurich, la anticipación de El Niño obliga al sector privado a ajustar desde ahora sus estrategias operativas y logísticas para reducir el impacto sobre la continuidad de los negocios durante el segundo semestre del año.