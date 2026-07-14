Pronóstico del Ideam para la semana del 14 al 17 de julio: las zonas donde más lloverá

Comienza una nueva semana donde es importante estar al tanto del clima que tendrá lugar en las diferentes ciudades y municipios de Colombia para poder programar diversas actividades al aire libre.

Ideam advirtió cómo estará el clima en Colombia hoy, lunes festivo 13 de julio de 2026

Por esa razón, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó su informe meteorológico oficial para los días comprendidos entre este martes 14 y el próximo viernes 17 de julio.

El Ideam emitió el pronóstico del clima para las próximas horas: prevé lluvias con tormentas eléctricas en varias regiones

Previsiones para el martes 14 de julio

Para el cierre de la jornada de este martes, el instituto pronosticó lluvias focalizadas en el noroccidente nacional, así como en las regiones de la Orinoquía y la Amazonía. Sin embargo, el Ideam aclaró que en la mayor parte del territorio colombiano predominará el tiempo seco durante las horas del día.

Mapa del clima en Colombia para el martes 14 de julio. Foto: Ideam

Los registros de agua más altos de la jornada se esperan en horas de la tarde y la noche en zonas de Magdalena, Antioquia, Chocó, Santander y los llanos orientales. Por su parte, en el archipiélago de San Andrés y Providencia se prevén únicamente lluvias ligeras y de corta duración al finalizar la tarde.

Incremento de lluvias a mitad de semana

El clima registrará variaciones a partir del miércoles 15 de julio; según el instituto, se proyecta un aumento en las lluvias en el suroriente y occidente.

La entidad confirmó que se espera un incremento de las precipitaciones en comparación con el día anterior, principalmente después del mediodía.

Mapa del clima en Colombia para el miércoles 15 de julio. Foto: Ideam

De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias se concentrarán en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía, con eventos dispersos en el sur del Caribe y el norte andino. Los acumulados de agua más importantes se presentarán en Sucre, Córdoba, Bolívar y Valle del Cauca, entre otros departamentos.

Tendencia para el jueves 16 y viernes 17 de julio

Para el jueves 16 de julio se prevé un comportamiento similar al del miércoles, aunque con una tendencia a la baja en las precipitaciones sobre el oriente del territorio. El Ideam señaló que las lluvias más significativas se desarrollarán en la tarde sobre Chocó, la llanura costera del Pacífico, Meta y Caquetá.

Mapa climatológico de Colombia entre el jueves 16 y el viernes 17 de julio. Foto: Ideam

Finalmente, para el viernes 17 de julio se espera una reducción general en los volúmenes de agua acumulada con respecto al jueves anterior. No obstante, el organismo advirtió que los chubascos persistirán en el Pacífico, el Caribe y el norte de la región Andina, con probabilidad de lluvias nocturnas en San Andrés.