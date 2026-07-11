¿Un evento “muy fuerte” no visto en Colombia desde 1950? La inquietante advertencia del Ideam hasta 2027

El panorama climático para Colombia está sufriendo una transformación radical. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha lanzado una alerta sobre el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, advirtiendo que sus efectos podrían extenderse mucho más allá de lo previsto, llegando incluso a los primeros meses de 2027.

¿Lloverá o siguen los fuertes calores el viernes 10 de julio? Pronóstico del Ideam en Colombia

Un fenómeno con potencia histórica

Lo que más preocupa a los expertos no es solo la presencia del fenómeno, sino la magnitud que está alcanzando. Según los últimos reportes, existe una “probabilidad del 81% de que el fenómeno alcance una intensidad ‘muy fuerte’” entre los meses de octubre y diciembre de 2026.

Las proyecciones indican que El Niño alcanzaría gran fuerza entre octubre y diciembre. Foto: IDEAM

Esta categoría de “muy fuerte” no es algo común; de hecho, los análisis técnicos sugieren que este evento podría posicionarse “potencialmente entre los eventos El Niño de mayor magnitud observados desde 1950”. Esto significa que Colombia estaría ante una situación climática que no se ha visto con tal severidad en más de siete décadas.

¿Por qué está ocurriendo esto?

Para entenderlo de forma sencilla, El Niño ocurre cuando las temperaturas del Océano Pacífico se calientan más de lo normal, lo que altera el clima global. Actualmente, se han detectado “anomalías térmicas”, que son simplemente temperaturas inusualmente altas en la superficie y debajo del mar.

Este calentamiento está tan consolidado que el Ideam señala que existe una “probabilidad superior al 97 % de persistencia hasta el primer trimestre del año 2027”. Esto implica que el país debe prepararse para un periodo prolongado de calor extremo y sequía.

El impacto para el día a día

Este cambio en el clima no solo afecta los termómetros, sino que tiene consecuencias directas en la vida de todos los colombianos. Al aumentar la temperatura del aire, se produce una mayor “evapotranspiración”, un proceso donde el agua se evapora más rápido del suelo y de las plantas, dejándolos secos.

El fortalecimiento de El Niño elevaría el riesgo de sequías, incendios y escasez de agua. Foto: IDEAM

Entre los efectos más críticos que se esperan se encuentran:

Escasez de agua: Se prevé una “reducción significativa de las precipitaciones” y una disminución en los niveles de ríos y embalses, lo que afecta el consumo humano y la energía hidroeléctrica.

Se prevé una “reducción significativa de las precipitaciones” y una disminución en los niveles de ríos y embalses, lo que afecta el consumo humano y la energía hidroeléctrica. Riesgos ambientales: Aumenta considerablemente la “probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal” y el deterioro de la calidad del aire.

Aumenta considerablemente la “probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal” y el deterioro de la calidad del aire. Crisis en el campo: Los sectores agrícola y ganadero podrían enfrentar pérdidas debido al “estrés hídrico”, que ocurre cuando las plantas y animales no tienen suficiente agua para funcionar correctamente.

Los sectores agrícola y ganadero podrían enfrentar pérdidas debido al “estrés hídrico”, que ocurre cuando las plantas y animales no tienen suficiente agua para funcionar correctamente. Salud pública: El calor extremo favorece la aparición de enfermedades como el dengue, el zika y problemas respiratorios derivados de los incendios.

Un llamado a la prevención inmediata

Ante la gravedad de estas proyecciones, las autoridades recomiendan no esperar a que la crisis sea total. Es vital “revisar y actualizar los planes de contingencia” y promover desde ya el ahorro y uso eficiente del agua en todos los hogares y empresas.

El Ideam mantendrá un monitoreo constante, ya que el acoplamiento entre el océano y la atmósfera es cada vez más “robusto”, confirmando que el fenómeno está en pleno desarrollo y fortalecimiento.