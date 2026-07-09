No deje el paraguas en la casa este 9 de julio: pronóstico del Ideam en Colombia hoy

La jornada de este 9 de julio de 2026 estará marcada por un panorama climático variado en el país. El Ideam prevé lluvias en amplios sectores del Caribe, el norte de la Orinoquía, gran parte del Pacífico y zonas de la Amazonía, mientras que algunas regiones mantendrán condiciones más secas. Además, la entidad advirtió sobre temperaturas elevadas y múltiples alertas por incendios, deslizamientos e inundaciones.

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Así estará el clima en las principales ciudades

En Bogotá se esperan lloviznas durante todo el día en el sur de la ciudad , especialmente en las localidades de San Cristóbal y Usme. Además, en el oriente, en localidades como Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Santa Fe, se esperan precipitaciones en la tarde. La temperatura máxima estimada será de 19 °C.

, especialmente en las localidades de San Cristóbal y Usme. Además, en el oriente, en localidades como Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Santa Fe, se esperan precipitaciones en la tarde. La temperatura máxima estimada será de 19 °C. En Barranquilla se espera cielo parcialmente nublado , predominio de tiempo seco durante gran parte del día y posibilidad de lluvias ligeras en la noche. La temperatura máxima estimada será de 39 °C, una de las más altas del país.

, predominio de tiempo seco durante gran parte del día y posibilidad de lluvias ligeras en la noche. La temperatura máxima estimada será de 39 °C, una de las más altas del país. Cartagena tendrá un comportamiento similar al de La Arenosa , con el cielo parcialmente nublado, tiempo seco en buena parte de la jornada y probabilidad de lluvias ligeras hacia la noche, con una máxima cercana a 35 °C.

, con el cielo parcialmente nublado, tiempo seco en buena parte de la jornada y probabilidad de lluvias ligeras hacia la noche, con una máxima cercana a 35 °C. Para Bucaramanga, el Ideam pronostica condiciones nubosas durante gran parte del día , con lluvias moderadas y algunas fuertes, y una temperatura máxima de 28 °C.

, con lluvias moderadas y algunas fuertes, y una temperatura máxima de 28 °C. En Medellín se prevé cielo parcial a mayormente nublado , con lloviznas en la mañana y lluvias ligeras en la tarde y la noche. La máxima será de 29 °C.

, con lloviznas en la mañana y lluvias ligeras en la tarde y la noche. La máxima será de 29 °C. Cali tendrá cielo mayormente nublado y posibles lluvias ligeras durante la mañana y la tarde, con una temperatura máxima de 32 °C. En Popayán predominará el tiempo seco en la mañana, pero en la tarde y la noche podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas; la máxima será de 26 °C.

y posibles lluvias ligeras durante la mañana y la tarde, con una temperatura máxima de 32 °C. En Popayán predominará el tiempo seco en la mañana, pero en la tarde y la noche podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas; la máxima será de 26 °C. Para Tunja, el pronóstico indica cielo parcial a mayormente nublado , tiempo seco en la mañana y posibles lluvias moderadas en la tarde, con una temperatura máxima cercana a 19 °C.

, tiempo seco en la mañana y posibles lluvias moderadas en la tarde, con una temperatura máxima cercana a 19 °C. En Popayán predominarán las condiciones secas en la mañana. Con cielo de parcial a mayormente nublado en la tarde y noche con posibles lluvias ligeras y moderadas. Con ello, se espera una temperatura máxima de 26 °C.

El Ideam pronostica lluvias (de ligeras a moderadas) en la mayoría de ciudades capitales y en varias zonas del país. Foto: Getty Images

Pronóstico nacional: dónde lloverá más

El Ideam indicó que las lluvias más intensas se concentrarán en:

Caribe: Magdalena y sectores de Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar.

Pacífico: gran parte de Chocó y el Valle del Cauca, con precipitaciones moderadas a fuertes.

Andina: Antioquia, Boyacá, norte de Cundinamarca, Santander y Norte de Santander.

Orinoquía: Arauca, Casanare, nororiente de Vichada y occidente de Meta.

Amazonía: oriente de Caquetá, Guaviare, Vaupés, oriente de Guainía y norte de Amazonas.

Alertas por deslizamientos

En total, 159 municipios presentan algún nivel de riesgo, con mayor concentración en Meta, Chocó y Boyacá. Del total, 37 municipios están actualmente en alerta roja según la entidad.

En los departamentos mencionados, hay 9, 7 y 5 municipios, respectivamente, en la alerta máxima. Foto: Cortesía gobernación de Risaralda

Alertas hidrológicas y marítimas

Continúan vigentes alertas por crecientes súbitas e inundaciones en las áreas hidrográficas del Orinoco, Pacífico, Caribe, Amazonas y Magdalena-Cauca. Además, el mar Caribe colombiano permanece en alerta naranja por velocidad del viento y altura de las olas, mientras que el océano Pacífico tiene alerta naranja por tiempo lluvioso en el norte y sur de la cuenca.