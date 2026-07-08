Aliste el paraguas este 8 de julio: clima en Colombia hoy según Ideam

De acuerdo con el pronóstico para las próximas 24 horas emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) el 8 de julio de 2026, se prevé un cielo entre parcial y mayormente nublado en el país, con probabilidad de precipitaciones en amplios sectores del país.

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Clima ciudades principales

Bogotá: se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado y probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras (temperatura máxima estimada es de 19°C).

se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado y probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras (temperatura máxima estimada es de 19°C). Barranquilla: se espera una jornada con cielo mayormente despejado y condiciones secas durante todo el día. (T. máx.: 37 °C).

se espera una jornada con cielo mayormente despejado y condiciones secas durante todo el día. (T. máx.: 37 °C). Cartagena: el pronóstico indica cielo entre ligero y parcialmente nublado, con tiempo seco a lo largo de la jornada. (T. máx.: 36 °C).

el pronóstico indica cielo entre ligero y parcialmente nublado, con tiempo seco a lo largo de la jornada. (T. máx.: 36 °C). Bucaramanga: tras una mañana con predominio de tiempo seco, podrían presentarse lloviznas al finalizar la tarde y durante las primeras horas de la noche. (T. máx.: 29 °C).

tras una mañana con predominio de tiempo seco, podrían presentarse lloviznas al finalizar la tarde y durante las primeras horas de la noche. (T. máx.: 29 °C). Medellín: se prevén cielos entre ligera y parcialmente nublados, con probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche. (T. máx.: 30 °C).

se prevén cielos entre ligera y parcialmente nublados, con probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche. (T. máx.: 30 °C). Tunja: la ciudad tendrá una mañana con tiempo seco y cielo entre ligera y parcialmente nublado. En la tarde y la noche no se descartan lloviznas. (T. máx.: 20 °C).

la ciudad tendrá una mañana con tiempo seco y cielo entre ligera y parcialmente nublado. En la tarde y la noche no se descartan lloviznas. (T. máx.: 20 °C). Cali: se esperan cielos parcialmente nublados, con posibilidad de lluvias ligeras en distintos momentos del día. (T. máx.: 32 °C).

se esperan cielos parcialmente nublados, con posibilidad de lluvias ligeras en distintos momentos del día. (T. máx.: 32 °C). Popayán: predominará el tiempo seco, acompañado de cielo entre ligera y parcialmente nublado durante gran parte de la jornada. (T. máx.: 28 °C).

El pronóstico prevé una combinación de cielos nublados, lluvias dispersas y períodos de tiempo seco en las principales ciudades de Colombia durante las próximas 24 horas. Foto: Getty Images

En la región Caribe se estiman cielos con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas sobre Córdoba, Sucre, sur de Cesar, Bolívar, sur de Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta, previéndose las lluvias más intensas durante la noche y la madrugada, mientras que La Guajira mantendrá un tiempo mayormente seco.

En la región Pacífica se pronostica una jornada mayormente nublada con precipitaciones de moderadas a localmente fuertes, especialmente durante la tarde y la noche, en gran parte de Chocó y el occidente de Valle del Cauca y Cauca.

Para la región Andina se prevé cielo de ligera a parcialmente nublado en el norte, con lluvias ligeras a moderadas en el norte de Antioquia, Santander, nororiente de Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Caldas, Boyacá, oriente de Cundinamarca y sur de Huila, concentradas en la tarde y la noche.

En la Orinoquía se calculan cielos entre parcial y mayormente nublados con lluvias de moderadas a fuertes hacia el oriente y de menor intensidad al occidente, esperando los mayores acumulados en Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, suroccidente de Meta y el piedemonte llanero durante la mañana y la tarde.

En lo referente a las condiciones térmicas, se proyectan valores de temperatura máxima cercanos o superiores a los promedios climatológicos de julio en sectores de la región Caribe y de los valles interandinos durante la tarde. Estas temperaturas, combinadas con una humedad atmosférica importante, propiciarán sensaciones térmicas elevadas en gran parte de las regiones Caribe y Pacífica.