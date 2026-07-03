Las regiones donde más lloverá este fin de semana del 3 al 5 de julio: pronóstico del Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el reporte del clima oficial para el territorio colombiano. El informe meteorológico abarca desde la tarde de este viernes 3 hasta la noche del domingo 5 de julio de 2026, periodo en el que se prevé variedad en las condiciones nubosas.

Así estará el clima en Colombia para la semana del 30 de junio al 3 de julio: reporte del Ideam

Este reporte es el que deben revisar los ciudadanos que planean realizar algún deporte o actividades recreativas al aire libre durante los próximos días.

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Para la tarde y noche de este viernes 3 de julio, el instituto estatal prevé cielos cubiertos con precipitaciones en gran parte de las regiones Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonía.

Mapa climatológico para el viernes 3 de julio en Colombia. Foto: Ideam

El Ideam informó que las lluvias se concentrarán con mayor fuerza en departamentos como Chocó, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá y el sur de Cundinamarca. Asimismo, se reportó la probabilidad de lloviznas en el sector sur del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Comportamiento climático para el sábado 4 de julio

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, las condiciones de lluvia registrarán una disminución paulatina durante las primeras horas del sábado.

El Ideam detalló que es posible la presencia de tormentas eléctricas aisladas en zonas de la Amazonía y la Orinoquía durante la mañana. Para las jornadas de la tarde y la noche, el agua se concentrará de forma dispersa en el centro y sur de la región Caribe, así como en el Pacífico.

Mapa climatológico para el sábado 4 de julio en Colombia. Foto: Ideam

Las autoridades climáticas recomendaron precaución en el sur de La Guajira, Cesar, Bolívar, Córdoba, Risaralda y el occidente de Caldas por posibles aguaceros.

El reporte técnico señala que en el archipiélago de San Andrés y Providencia se presentarán vientos y lluvias de moderada a fuerte intensidad. Esta condición meteorológica en las islas caribeñas podría limitar el desarrollo normal de las disciplinas náuticas y las caminatas costeras planificadas por los visitantes.

El ingreso de la onda tropical número 22 el domingo 5 de julio

El panorama para el domingo mostrará una consolidación en la baja de lluvias en el sur de la región Andina y el norte del Caribe. El Ideam comunicó que las precipitaciones de mayor volumen ocurrirán en la tarde y noche debido al ingreso oficial de la onda tropical número 22 al país.

Mapa climatológico para el domingo 5 de julio en Colombia. Foto: Ideam

Este fenómeno climático generará incrementos de humedad en los sectores del centro y occidente de la costa norte, al igual que en las áreas de la Orinoquía.

Los mayores acumulados de agua se esperan en Sucre, el golfo de Urabá, Chocó, Meta, Guaviare y Vichada, extendiéndose también a los departamentos de Santander y Arauca.

Los voceros del instituto recordaron que las precipitaciones continuarán registrándose de manera constante en el territorio insular de San Andrés. Los organismos de gestión de riesgo sugieren a los deportistas verificar las alertas locales antes de realizar rutas de montaña o ciclismo de carretera.