Así estará el clima en Colombia para la semana del 30 de junio al 3 de julio: reporte del Ideam

El territorio colombiano experimenta un periodo de transición estacional entre los meses de junio y julio con condiciones meteorológicas diversas en sus cordilleras y litorales. Ante la programación de actividades al aire libre y el desarrollo de la movilidad vial ciudadana, el monitoreo técnico del tiempo resulta indispensable.

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Los reportes oficiales emitidos por las autoridades ambientales permiten anticipar el comportamiento de los fenómenos atmosféricos en los departamentos.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que el tránsito de las ondas tropicales número 20 y 21 generará precipitaciones este martes, 30 de junio.

Los flujos de humedad afectarán inicialmente los sectores de la Orinoquía y el norte de la región Pacífica durante las primeras horas del día. En la tarde y la noche, los núcleos de nubosidad se concentrarán en el sur del Caribe, el norte y oriente de la zona andina y la Amazonía.

Mapa climatológico del martes 30 de junio en Colombia. Foto: Ideam

La entidad meteorológica detalló que las lluvias se registrarán en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Córdoba, Bolívar, Cesar, Antioquia, Risaralda, Cundinamarca y Santander.

Los acumulados de agua también se presentarán en Boyacá, Chocó, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés. Por el contrario, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrá condiciones estables de tiempo seco durante la jornada.

Disminución de precipitaciones a mitad de semana

Para el miércoles 1 de julio, los análisis satelitales del Ideam prevén un descenso en la intensidad y extensión de las lluvias en gran parte del territorio nacional respecto a los días anteriores.

A pesar de la reducción general, se mantendrán lluvias matutinas en la Orinoquía y la Amazonía, trasladándose en la tarde hacia el Caribe, la región Andina y el Pacífico. No se descarta un aumento de la nubosidad hacia el sur de la zona insular de San Andrés.

Mapa del clima para el miércoles 1 de julio en Colombia. Foto: Ideam

Los departamentos con mayor probabilidad de registrar precipitaciones moderadas durante la mitad de la semana corresponden al sur de Bolívar, el occidente de Caldas, Chocó y el Valle del Cauca.

El personal de gestión del riesgo mantiene el monitoreo sobre los suelos de Arauca, Vichada, Guainía, Caquetá, Putumayo y el sur de Amazonas. Las autoridades recomendaron precaución en los corredores viales fluviales debido a los niveles de los caudales.

Incremento de lluvias y tormentas eléctricas hacia el cierre de la semana laboral

El panorama climático registrará un nuevo incremento en los niveles de agua durante el jueves 2 de julio, afectando principalmente la región Caribe, el norte del Pacífico y el Amazonas.

Mapa climatológico de Colombia para el jueves 2 de julio. Foto: Ideam

Los modelos hidrometeorológicos advierten sobre la posibilidad de tormentas eléctricas en Magdalena, Sucre, el centro de Bolívar, Córdoba y el golfo de Urabá durante la noche. Las precipitaciones se extenderán hacia Norte de Santander, Casanare, Meta y Nariño.

Finalmente, para el viernes 3 de julio, el Ideam pronostica inestabilidad atmosférica persistente en las regiones Orinoquía, Amazonía y Pacífica en diferentes momentos del día.

Mapa del clima en Colombia para el viernes 3 de julio. Foto: Ideam

Las lluvias se extenderán hacia el sur de La Guajira, Cesar, Boyacá, el oriente de Cundinamarca, Guaviare, Guainía, Caquetá y Putumayo al cierre de la semana. El archipiélago de San Andrés registrará un incremento de precipitaciones entre la tarde y la noche.