Así estará el clima en las regiones afectadas por el terremoto en Colombia: reporte del Ideam

La mañana de este lunes 10 de agosto, un fuerte temblor se presentó en Colombia; según el boletín oficial del Servicio Geológico Colombiano, el hecho ocurrió a las 7:34 hora local. El sismo fue de magnitud 7.4, a una profundidad de 96 km y su epicentro fue San José del Palmar, en el Chocó.

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Algunas de las capitales más importantes del país sufrieron daños estructurales, como: Cali, Medellín, Pereira y Manizales, mientras que en la capital del país, Bogotá, se sintió con fuerza, mas no dejó derrumbes ni otro tipo de afectaciones.

Además, numerosas ciudades intermedias, como Calarcá, en el Eje Cafetero, vivieron los fuertes efectos del movimiento telúrico, el más fuerte en Colombia en lo que del siglo.

Por el momento, el país está a la expectativa y llora a al menos 111 muertos.

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En paralelo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó su acostumbrado reporte semanal del estado del tiempo para el territorio nacional, esta vez del 10 al 14 de agosto de 2026.

El pronóstico oficial detalla las variaciones de precipitaciones que registrarán las distintas regiones durante la semana.

Para la jornada del lunes 10 de agosto, las autoridades meteorológicas informaron que las lluvias se concentran en el suroriente de Colombia: precipitaciones moderadas en la Amazonía y el sur de la Orinoquía, con acumulados mayores hacia el piedemonte y el extremo oriental.

Asimismo, el paso de la Onda Tropical No. 34 puede generar lluvias ligeras a moderadas en la región Pacífica, hacia el epicentro del terremoto, y el suroccidente andino. En contraste, amplios sectores del Caribe, la zona Andina central y el norte de la Orinoquía registrarán condiciones secas a lo largo del día.

Mapa del clima en Colombia para lunes 10 de agosto. Foto: Ideam

Incremento de precipitaciones por ondas tropicales

Mapa del clima en Colombia para martes 11 de agosto. Foto: Ideam

Para el martes 11 de agosto, el Ideam prevé un aumento de las lluvias en el occidente del país debido al avance de la Onda Tropical No. 34. Los mayores impactos de las precipitaciones afectarán a Chocó, el occidente de Antioquia, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca -las zonas más afectadas por los terremotos-, donde se esperan aguaceros de intensidad moderada a fuerte.

Mapa climático de Colombia para el miércoles 12 de agosto. Foto: Ideam

El miércoles 12 de agosto persistirían las lluvias constantes en el Pacífico central y suroccidental, extendiéndose hacia Nariño y Cauca. El Ideam señaló que para Bogotá se espera mayor nubosidad con lluvias ligeras en horas nocturnas, mientras que en el centro y oriente del país predominarán las precipitaciones dispersas.

Sobre las variaciones atmosféricas esperadas a mitad de semana, la entidad ambiental precisó que “el sistema de precipitaciones mantendrá lluvias moderadas en la región Andina occidental, el piedemonte llanero y la zona amazónica”.

Cierre de semana con mayor nubosidad y cobertura

Para el jueves 13 de agosto, el ingreso de la Onda Tropical No. 36 provocará un incremento de nubosidad y lluvias en el noroccidente nacional. Las precipitaciones más fuertes afectarán sectores del sur de Córdoba, el golfo de Urabá, Antioquia y Chocó, con registros moderados en la Orinoquía y Amazonía.

Mapa del clima en Colombia para el jueves 13 y viernes 14 de agosto. Foto: Ideam

El viernes 14 de agosto concluirá la semana con la interacción de la Onda Tropical No. 36 y otros sistemas atmosféricos. Esta combinación fortalecerá la intensidad de las lluvias en la región Pacífica, el Caribe occidental y el noroccidente andino, según reportó el organismo técnico.