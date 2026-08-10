Aerocivil le confirmó a SEMANA que el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, ya opera con normalidad

La Aeronáutica Civil informó a SEMANA que el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que presta servicio a la ciudad de Cali, retomó sus operaciones con normalidad luego de las afectaciones y revisiones realizadas tras el fuerte terremoto registrado este lunes en Colombia.

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La entidad le confirmó a SEMANA que la terminal aérea opera con normalidad. El sismo, con una magnitud preliminar de 7,4 y epicentro en el departamento del Chocó, se sintió con fuerza en diferentes regiones del país, incluida Cali.

El movimiento generó preocupación entre la población y dejó afectaciones en diferentes zonas del país. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Como medida preventiva, varias terminales aéreas suspendieron temporalmente sus actividades mientras se verificaban las condiciones de infraestructura y seguridad.

La suspensión generó cambios y demoras en la programación de algunos vuelos, mientras las autoridades adelantaban inspecciones para determinar posibles daños. En el caso del Alfonso Bonilla Aragón, las operaciones fueron restablecidas una vez culminaron las verificaciones correspondientes.

La Aerocivil recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estado de los vuelos y mantenerse atentos a los canales oficiales ante posibles modificaciones en los itinerarios.

El movimiento sísmico generó preocupación entre los habitantes de varias ciudades colombianas y provocó medidas preventivas en diferentes sectores. En los aeropuertos, estas acciones buscan principalmente proteger a pasajeros, trabajadores y tripulaciones ante cualquier eventualidad que pueda comprometer la seguridad.

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Con el regreso a la normalidad del Alfonso Bonilla Aragón, las autoridades continúan haciendo seguimiento a la situación y recomiendan a los viajeros verificar previamente el estado de sus vuelos con las respectivas aerolíneas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones de infraestructura y de la actividad sísmica, mientras los organismos de emergencia continúan atentos a posibles reportes.

El llamado a la ciudadanía es a conservar la calma, seguir las recomendaciones oficiales y utilizar únicamente información proveniente de fuentes autorizadas para conocer las novedades relacionadas con el terremoto y sus posibles efectos.

Cabe destacar que el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón es uno de los principales puntos de conexión aérea del suroccidente colombiano, por lo que la recuperación de sus operaciones resulta clave para mantener la movilidad de pasajeros y la actividad económica de la región.