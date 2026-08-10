Este fue el momento en el que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, sintió el terremoto en plena entrevista en vivo

Un terremoto de magnitud 7,4 se registró en Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto a las 7:34 hora local. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros.

Terremoto en Colombia: así sorprendió en vivo a emisoras y programas de TV

El movimiento telúrico generó consecuencias de consideración en el occidente del país, siendo Cali la capital más impactada por el evento. Las autoridades locales instalaron un puesto de mando unificado para coordinar las labores de rescate y la atención médica de los damnificados en la región.

Terremoto en Colombia | El colapso del Aeropuerto Internacional Matecaña, de Pereira, “nos conectó con esa situación de 1999″

Sobre el balance de víctimas y heridos en la ciudad, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que hay un total de “380 personas lesionadas atendidas en la red hospitalaria y confirmamos el fallecimiento de 15 ciudadanos durante esta emergencia”.

Posteriormente, el secretario de salud de esa ciudad actualizó la cifra a 451 heridos y 21 muertos.

Alerta roja hospitalaria y daños en infraestructura

Ante la ocupación total de la capacidad asistencial en la capital vallecaucana, la administración distrital declaró la alerta roja médica. Esta medida obligó a suspender las cirugías programadas, la consulta externa y las atenciones prioritarias que no revistan urgencia vital para la ciudadanía.

Adicionalmente, el sismo provocó afectaciones físicas en cuatro centros de salud de la ciudad. Las instalaciones de la Clínica Nuestra, la Clínica de ESA, la Clínica Colombia y el Hospital Universitario del Valle debieron ser evacuadas como medida de prevención técnica.

Respecto a la llegada de apoyos externos y la prestación de servicios básicos, el alcalde Alejandro Eder precisó que ya han llegado “120 rescatistas de otras ciudades; el agua opera con normalidad salvo en predios dañados, mientras el suministro eléctrico se restablece paulatinamente de forma preventiva”.

Vivencia de las autoridades y recomendaciones a la ciudadanía

Frente al momento de la sacudida sísmica en la mañana, el mandatario caleño relató que el hecho ocurrió mientras iniciaba una entrevista en un medio radial. Eder confirmó que su núcleo familiar se encuentra fuera de peligro tras los primeros chequeos posteriores al temblor.

Las autoridades hicieron un llamado a la calma para los habitantes que expresaron temor por posibles fallas estructurales en edificaciones privadas. La administración recordó la vigencia de la línea 106 para atención psicosocial y solicitó mantener las vías despejadas para permitir el tránsito de las ambulancias y los equipos de rescate.