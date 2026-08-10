Concejal de Roldanillo, Valle, murió en el terremoto de este 10 de agosto

El terremoto de este lunes en Colombia, según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), deja 111 muertos y 87 heridos. Además, 1.575 viviendas con afectaciones y 61 edificaciones colapsadas.

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En medio del desastre, se empezaron a conocer las identidades de algunos de los fallecidos. En Roldanillo, Valle, por ejemplo, lamentan la muerte del joven concejal Juan Carlos García Castañeda.

El político estaba en el gimnasio cuando el sismo lo sorprendió. Según algunos testimonios, una viga se desprendió, le cayó encima y le quitó la vida.

“Gracias por todo, fuiste un gran ser humano, todavía no lo puedo creer, mucha fortaleza para toda la familia y allegados. Descansa en paz, Juan Carlos García Castaneda, Roldanillo perdió un gran amigo y líder social, te vamos a extrañar muchísimo”, escribió en redes sociales una mujer identificada como Sammy Grisalez.

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La Confederación Nacional de Concejos y Concejales envió un mensaje a sus familiares y compañeros en la corporación de control político de Roldanillo.

“Enviamos un abrazo fraterno a todos los concejales y concejalas del país, a sus familias y a las comunidades que vivieron momentos de angustia y terror por el terremoto ocurrido en Colombia”, escribieron.

El uso del celular en una zona con gas puede representar un peligro por una posible descarga. Foto: AFP

El presidente, Abelardo De La Espriella, viajó a Quibdó, Chocó, otro de los lugares gravemente afectados por el movimiento telúrico.

“He dado una orden perentoria como jefe de Estado y jefe de Gobierno. Lo primero: el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo los escombros”, precisó.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curí, se pronunció sobre la emergencia en su departamento.

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“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, comunicó la gobernadora.

A la 1:00 p. m. señaló que su departamento tiene un saldo preliminar de 12 personas fallecidas y 84 heridas.