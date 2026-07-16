La temporada de avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano ya comenzó y se extenderá hasta el próximo mes de octubre.

En este periodo, estos mamíferos marinos llegan a las cálidas aguas del Pacífico tras recorrer cerca de 8.500 kilómetros desde la Antártida para reproducirse, dar a luz y permanecer junto a sus crías.

El municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca, es uno de los cuatro lugares de Colombia donde se pueden avistar.

Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle, destacó el impacto económico que tendrá esta versión para el departamento. “Esperamos para este año 2026 más de 290 mil visitantes, turistas. Un 4% más que el año anterior, con unos ingresos económicos alrededor de 30 millones de dólares”, señaló la funcionaria.

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De acuerdo con las cifras del Sistema de Información Turística (Situr), del total de visitantes estimados, el 47 % corresponde a visitantes nacionales, el 46 % a vallecaucanos y el 7 % restante, del extranjero.

“Desde la Gobernación del Valle del Cauca, los invitamos a disfrutar, a vivir nuestro Paraíso, nuestro Pacífico con una de las experiencias más impresionantes del territorio el avistamiento de ballenas, un espectáculo de naturaleza y biodiversidad”, agregó la secretaria de Turismo.

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Se proyecta que la ocupación hotelera promedio en Buenaventura alcance el 45 % durante la temporada. "Una dinámica que no sólo reactiva la economía local, sino que continúa consolidando al Pacífico como un destino líder en naturaleza, gastronomía y cultura", subrayó la Gobernación.

La temporada de avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano ya comenzó y se extenderá hasta el próximo mes de octubre. Foto: Jorge Orozco / El País

Cuatro áreas protegidas

La temporada de avistamiento de ballenas se vivirá en cuatro áreas protegidas del Pacífico colombiano con vocación ecoturística: el Parque Nacional Natural Utría, entre Nuquí y Bahía Solano (Chocó); el Parque Nacional Natural Gorgona, en Guapi (Cauca); el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, en Buenaventura (Valle del Cauca); y el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera, en Tumaco (Nariño), donde visitantes nacionales y extranjeros podrán disfrutar del avistamiento de ballenas y otras especies bajo criterios de turismo responsable y conservación.

“La presencia de las ballenas jorobadas en estas áreas protegidas representa una oportunidad para fortalecer el turismo de naturaleza y las economías locales, siempre que la actividad se realice bajo las medidas establecidas para proteger a la especie, especialmente durante la temporada reproductiva, cuando las madres permanecen con sus crías”, señaló Parques Nacionales.

Para acompañar esta temporada, la entidad puso a disposición de visitantes, operadores turísticos y comunidades la Circular de Recomendaciones para el Avistamiento Responsable de Ballenas, un documento que reúne “orientaciones y buenas prácticas para desarrollar esta actividad de manera segura y responsable, contribuyendo a la conservación de la especie y de los ecosistemas marinos”. “Se invita a todas las personas que planean visitar las áreas protegidas del Pacífico colombiano a consultar este documento antes de realizar su viaje”, agregó Parques Nacionales.