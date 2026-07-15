Destacan que turistas internacionales que llegan a Colombia escogen a Medellín como destino principal

Medellín continúa consolidándose como uno de los principales destinos para quienes llegan al país por vacaciones. De acuerdo con la Alcaldía de la ciudad y cifras de la Encuesta de Visitantes Internacionales (EVI) del Dane, el 77,3 % de los turistas internacionales eligen la ciudad como su destino principal y permanecen, en promedio, 6,2 noches.

El reporte señala, además, que una parte importante de estos visitantes continúa su recorrido hacia otros destinos, por lo que ciudad actúa como un “articulador del turismo regional”. Guatapé concentra el 40,9 % de los turistas que salen de la ciudad hacia destinos complementarios, seguido por Cartagena (13,0 %) y Bogotá D. C. (7,6 %).

El análisis también revela diferencias importantes en la permanencia de los turistas según el tipo de destino que visitan. Aunque Guatapé concentra el mayor número de visitantes, la estadía promedio es de 2,1 noches. En contraste, municipios como Jardín alcanzan una permanencia promedio de 5,9 noches, mientras La Ceja registra 5,4 noches y Marinilla 5,0 noches.

“Estos resultados evidencian que las experiencias culturales, patrimoniales y de naturaleza tienen un importante potencial para extender la permanencia del visitante y generar un mayor impacto económico en los territorios”, destacó la Alcaldía de Medellín.

Otro de los componentes analizados corresponde a la forma como los turistas organizan sus viajes. Las Encuestas de Visitantes Internacionales muestran que Medellín presenta un “comportamiento diferente al promedio nacional. Mientras en Colombia predomina la autogestión cercana al 90 %, en Medellín el 85,2 % de los viajeros organizan su viaje por cuenta propia, mientras que el uso de agencias online alcanza el 8,8 %, por encima del promedio nacional del 5,0 %. Además, el 2,6 % utiliza modelos híbridos de reserva”.

El 90 % de los habitantes se siente orgulloso de Medellín; estas son las razones detrás de la cifra

“Finalmente, el análisis identifica oportunidades para fortalecer la promoción internacional mediante agencias tradicionales; mercados como República Dominicana, con un 18,8 % de uso de agencias, y El Salvador, con un 17,2 %, representan escenarios estratégicos para consolidar alianzas comerciales y ampliar la presencia de Medellín en estos países”, subrayó la Alcaldía.

Panorámica de Medellín. Foto: Getty Images

Medellín entró al top 10 de las ciudades más hermosas de Time Out

Medellín volvió a recibir un reconocimiento internacional. La prestigiosa revista de turismo Time Out incluyó a la capital antioqueña en su listado de las 10 ciudades más bonitas del mundo en 2026, ubicándola en el noveno lugar, por encima de varios de los destinos más icónicos del planeta.

El listado fue elaborado por la editora de viajes de la publicación, Grace Beard, a partir de una encuesta realizada a 24.000 ciudadanos en diversas partes del mundo. La consulta partió de una pregunta directa: “¿Describiría su ciudad como bonita?”. Con base en las respuestas afirmativas, la revista construyó un “índice de belleza”, al que posteriormente sumó criterios como el entorno natural, la arquitectura, el urbanismo, el paisaje, la identidad visual y el carácter distintivo de cada destino.

En el caso de Medellín, el 66 % de los encuestados aseguró que considera a la ciudad como un lugar hermoso, un contundente resultado que le permitió ingresar al selecto top 10 del escalafón mundial.