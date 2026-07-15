Conductor elegido: el servicio que evita manejar en ciertas condiciones

La seguridad vial es crucial al manejar y respetar las normas de tránsito o mantener el vehículo en óptimas condiciones para prevenir una falla técnica hcen parte de ella.

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Durante celebraciones u otros eventos, hay personas que toman bebidas alcohólicas que perjudican la capacidad de mantener consciencia sobre factores de seguridad.

Es por ello que muchas personas hacen uso del servicio de conductor elegido, el cual permite que un profesional se encargue de conducir el vehículo mientras se moviliza por las calles sin la necesidad de que se preocupe el propietario.

De acuerdo con Seguros Bolívar, implementar esta alternativa trae varios beneficios, entre ellos la promoción de una cultura de responsabilidad social.

Planificar el regreso a casa es una de las recomendaciones para reducir los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol. Foto: Getty Images

Además, permite que se planifiquen planes y se tomen decisiones inteligentes sobre cómo volver a los hogares.

Por otro lado, hacer uso del conductor elegido permite evadir una infracción de tránsito por conducir bajo los efectos del alcohol. Este es el hecho que genera una de las multas más graves que se pueden cometer, de acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional de Colombia.

Finalmente, hacer uso de este servicio brinda mayor comodidad al tener un vehículo disponible en todo momento y no requerir de otros medios como solicitar un servicio público de transporte.

¿Cómo se pide el servicio de conductor elegido en Colombia?

Según Seguros Bolívar, pedir el servicio de conductor elegido en el país se puede llevar a cabo de manera sencilla.

Lo primero que se debe tener en cuenta es contar con su Seguro para Carro en cualquier plan que ofrece la entidad, menos el producto “Ligero”.

El servicio debe solicitarse con anticipación y está sujeto a las condiciones establecidas por cada aseguradora. Foto: Getty Images

El ciudadano puede solicitar hasta 48 servicios durante el año, o un máximo de cuatro por mes.

Ya al momento de contar con su póliza activa, el usuario podrá acceder al canal de WhatsApp de Seguros Bolívar para solicitar el servicio de conductor.

Tras esto, se debe suministrar la placa del vehículo asegurado, así como la fecha y hora del servicio para que el conductor elegido esté programado.

La solicitud del servicio debe ser realizada con un mínimo de cuatro horas de antelación.