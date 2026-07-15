Mundial 2026: del gol que puso a Argentina en la final al garaje de lujo de Lautaro Martínez; Lamborghini, Audi y más joyas sobre ruedas

La tarde parecía encaminada al tiempo extra, pero Lautaro Martínez volvió a demostrar por qué aparece cuando más lo necesita la selección argentina.

El delantero del Inter de Milán ingresó desde el banco y, en los minutos finales, conectó de cabeza un centro de Lionel Messi para marcar el 2-1 frente a Inglaterra y sellar el paso de la Albiceleste a la gran final del Mundial de 2026.

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El atacante desató la euforia de miles de hinchas y confirmó el duelo por el título frente a España. Una vez más, el ‘Toro’ respondió en un partido decisivo y se convirtió en uno de los grandes protagonistas del camino argentino hacia otra final mundialista.

Pero mientras dentro de la cancha se roba los aplausos por sus goles, fuera de ella también llama la atención por otra de sus grandes aficiones: los automóviles de alta gama. En Milán, ciudad donde vive desde hace varios años, Lautaro ha reunido una colección de vehículos cuyo valor supera ampliamente el millón de dólares.

Lamborghini Revuelto: la joya de su colección

El vehículo más exclusivo vinculado a Lautaro Martínez es el Lamborghini Revuelto, el primer superdeportivo híbrido de la marca italiana.

Combina un motor V12 con tres propulsores eléctricos para superar los 1.000 caballos de potencia, acelerar de 0 a 100 km/h en unos 2,5 segundos y alcanzar más de 350 km/h.

El delantero fue visto con una unidad personalizada en tonos negro y dorado. Su precio puede acercarse a los 800.000 euros, dependiendo de la configuración y los acabados elegidos.

Lamborghini Urus: un SUV con alma de deportivo

Entre sus favoritos también figura un Lamborghini Urus, una camioneta de lujo equipada con un motor V8 biturbo de 650 caballos que combina comodidad con un desempeño propio de un superdeportivo.

Puede acelerar de 0 a 100 km/h en menos de cuatro segundos y su valor ronda los 390.000 dólares, aunque aumenta con las personalizaciones que suele solicitar cada propietario.

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Audi R8: velocidad en estado puro

Otra de las máquinas que hacen parte de su garaje es el Audi R8, un deportivo de líneas agresivas y motor V10 que supera los 500 caballos de potencia.

Su sistema de tracción integral mejora el rendimiento en carretera y su precio ha sido estimado en cerca de 277.000 dólares, convirtiéndolo en otro de los modelos más exclusivos del delantero argentino.

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Range Rover Autobiography: lujo para el día a día

Cuando busca comodidad sin renunciar al lujo, Lautaro recurre a una Range Rover Autobiography, un SUV reconocido por su amplio espacio interior, tecnología y acabados premium.

El modelo está pensado para viajes largos y uso familiar, con un valor aproximado de 279.000 dólares.

Audi Q5: el más discreto del garaje

Aunque está rodeado de superdeportivos, el atacante también tiene un Audi Q5, un SUV que destaca por su equilibrio entre confort, tecnología y practicidad.

Mucho más que un goleador

Argentina está a un paso del bicampeonato del mundo, gracias a Lautaro Martínez, quien volvió a demostrar que aparece en los momentos de mayor presión y que su experiencia aporta mucho al equipo.

Esa misma ambición parece trasladarla fuera del terreno de juego, donde ha construido un garaje con vehículos que mezclan exclusividad, potencia y lujo, convirtiéndolo en uno de los futbolistas con la colección de automóviles más llamativas del fútbol argentino.