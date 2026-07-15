Estos son los carros que menos ‘trabas’ tienen para asegurarse en Colombia

Al momento de elegir un carro en Colombia, varios usuarios tienen en cuenta el aspecto del diseño, el rendimiento, el precio o incluso el costo del seguro contra todo riesgo.

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Asimismo, en el país existen varios modelos que se caracterizan por ser económicos y más fáciles de asegurar. De acuerdo con Mercado Libre, esto se debe a diferentes factores, entre ellos que registran menos reportes de robo, lo que se traduce en primas de seguro más bajas.

Otro aspecto clave es que la mayoría de los repuestos para estos vehículos son económicos y de fácil disponibilidad, lo que reduce los costos de reparación en caso de accidente.

Además, los vehículos que suelen ser más fáciles de asegurar cuentan con un buen historial de seguridad, al incorporar frenos eficientes, sistemas de asistencia y carrocerías con mejores niveles de protección, factores que contribuyen a disminuir el riesgo de siniestros graves.

Los vehículos con menor índice de robos y repuestos más económicos suelen acceder a primas de seguro más bajas. Foto: Getty Images

Finalmente, no son utilizados en su mayoría para actividades de riesgo, como lo pueden ser taxis, transporte público o carros de carga.

Marcas más destacadas para asegurar un carro en Colombia

En Colombia, varias marcas lideran el mercado de vehículos populares, no solo por su precio de compra, sino también por sus costos de mantenimiento y de aseguramiento. Entre ellas se encuentran Chevrolet, Renault, Kia y Suzuki.

Uno de los modelos más destacados es el Chevrolet Spark GT, un vehículo compacto de uso urbano y uno de los más comunes en las calles del país.

Chevrolet Spark Foto: Getty Images

Esto se debe a varios factores, entre ellos la alta disponibilidad de partes y repuestos, su sencillez mecánica y las bajas tasas de robo, por lo que varias aseguradoras lo consideran un vehículo de bajo riesgo.

Un caso similar es el del Renault Logan, otro modelo destacado en el país por su precio accesible. Además de ser uno de los vehículos más vendidos en Colombia, cuenta con una estructura sencilla, buena resistencia y amplia disponibilidad de repuestos, características que contribuyen a reducir el costo del seguro y mejorar sus condiciones de asegurabilidad.

Otro de los modelos mencionados es el Kia Picanto, un vehículo que combina eficiencia en el consumo de combustible con un buen perfil de seguridad.

Según Mercado Libre, otros modelos que suelen ser más fáciles de asegurar en Colombia son el Hyundai i10, el Mazda2 y el Suzuki Swift, principalmente por su confiabilidad y su baja participación en los registros de siniestros graves.

Lo que cuesta asegurar un carro en Colombia

De acuerdo con Mercado Libre, el precio del seguro tiene en cuenta varios elementos, entre ellos el perfil del conductor y el modelo del carro.

Los valores del seguro pueden cambiar de acuerdo con la ciudad, el uso del vehículo y la compañía aseguradora. Foto: iStock

No obstante, si se toma como referencia un conductor promedio, con la licencia de conducción vigente, sin reportes negativos y propietario de un vehículo nuevo o seminuevo, los costos aproximados del seguro para los modelos mencionados anteriormente son los siguientes:

Chevrolet Spark GT: $900.000 a $1.300.000 anuales.

$900.000 a $1.300.000 anuales. Renault Logan: $1.000.000 a $1.400.000 al año.

$1.000.000 a $1.400.000 al año. Kia Picanto: $1.000.000 a $1.500.000 anuales.

$1.000.000 a $1.500.000 anuales. Hyundai i10: $950.000 a $1.400.000 al año.

$950.000 a $1.400.000 al año. Mazda 2: $1.300.000 a $1.700.000 anuales, según la versión.

$1.300.000 a $1.700.000 anuales, según la versión. Suzuki Swift: desde $1.100.000 al año.

Hay que mencionar que los precios corresponden a seguros a todo riesgo para vehículos particulares de menos de cinco años y que pueden variar de precio de acuerdo a la ciudad donde se encuentren, así como la aseguradora y tipo de uso del carro.