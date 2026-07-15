Jude Bellingham perdió los papeles tras la eliminación: le pegó al ‘Colo’ Barco y hubo pelea con Argentina

Argentina eliminó a Inglaterra del Mundial 2026 este miércoles 15 de julio, en una histórica llave de semifinales disputada en Atlanta (Estados Unidos). La Albiceleste ganó 2-1 en una remontada agónica y jugará ante España la gran final del torneo.
En el camino queda Inglaterra, aunque a los europeos les falta jugar el partido por el tercer puesto contra Francia. Sin embargo, el malestar en The Three Lions se notó a flor de piel, pues quedó fulminado, otra vez, el sueño de la segunda estrella.
Jude Bellingham le pegó al ‘Colo’ Barco y se armó polémica
En un video que circula por las redes sociales se ve que el volante de Inglaterra, Jude Bellingham, le pegó con la mano en la cabeza al argentino Valentín ‘Colo’ Barco. Por supuesto, los demás jugadores de la Albiceleste defendieron a su compañero y se armó una pequeña pelea en el campo de juego.
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BELLINGHAM SE ENOJÓ Y LE PEGÓ AL COLO BARCO, PERO ARGENTINA FESTEJÓ EL PASE A LA FINAL DEL MUNDIAL.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2026
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Bellingham, gran figura con Inglaterra en el Mundial 2026, se volvió tendencia en redes sociales por su acción. Las críticas le llovieron al jugador de 23 años, que presta sus servicios al Real Madrid y es un destacado en su posición.
Se desconoce, hasta ahora, si antes del encontrón de Bellingham con los argentinos hubo una acción que provocara todo. Hay expectativa por lo que declare el futbolista, mientras sigue siendo uno de los señalados.
Un golpe devastador para Inglaterra
El atacante y capitán de Inglaterra, Harry Kane, no ocultó su desolación tras la derrota 2-1 ante Argentina, que remontó en los últimos minutos y dejó al equipo de los Tres Leones con una sensación de haber desperdiciado una gran ocasión.
Los inventores del fútbol se fueron adelante con una diana de Anthony Gordon (55′), pero Enzo Fernández (85′) y Lautaro Martínez (90+2′) dieron vuelta al marcador en Atlanta.
“Estoy destrozado. Destrozado por todos, por el equipo, el cuerpo técnico, los aficionados”, admitió Kane, de 32 años, que no pudo marcar ante los campeones del mundo, en declaraciones a BBC One.
“Hemos jugado un buen partido durante la mayor parte del tiempo. Nos pusimos 1-0 arriba y parecía que queríamos aguantarlo como fuera y eso, a este nivel en el que estamos, no es suficiente. Estoy devastado. Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y mis compañeros lo han dado todo, sangre, sudor y lágrimas. Caer a estas alturas es devastador”, apuntó.
El capitán inglés, que enfrentará a Francia por el tercer lugar del Mundial el sábado en Miami, lamentó que su selección haya perdido una nueva ocasión de ganar un título.
*Con información de AFP.