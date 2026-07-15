Irrespeto a los himnos de Inglaterra y Argentina: así fue el momento de tensión en el Mundial 2026

El partido de Inglaterra vs. Argentina por las semifinales del Mundial 2026 arrancó en medio de tensión. Cuando sonó el himno inglés, los hinchas de la albiceleste siguieron cantando más fuerte; y en el himno de Argentina se escucharon abucheos por parte de la parcialidad rival.

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Esto fue una muestra clara de la rivalidad histórica que se construyó en capítulos como los cuartos de final de México-86, los octavos de Francia-98 o la fase de grupos en Corea y Japón-2002.

Así sonó el himno de Inglaterra en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta:

Lionel Messi gritó los versos del himno de Argentina en la previa al inicio del partido y sus compañeros no se quedaron atrás, mientras escuchaban abucheos de los aficionados ingleses:

Partido cargado de ‘morbo’

Es cierto que los técnicos Lionel Scaloni y Thomas Tuchel trataron de calmar los ánimos de los hinchas, pero sus declaraciones no funcionaron. Desde el primer minuto se vieron enfrentados los jugadores con faltas, empujones y todo tipo de reclamos.

“Es un partido de fútbol, yo no puedo mezclar las cosas sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y que nosotros no podemos hacer mucho. Esa es la realidad”, dijo Scaloni en la previa.

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El duelo entre argentinos e ingleses, uno de los mayores clásicos del fútbol, está atravesado por la victoria 2-1 de la albiceleste en cuartos de final del Mundial de México 1986, con dos tantos emblemáticos de Diego Maradona: la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

El triunfo fue tomado por muchos argentinos, incluido el fallecido astro, como un desquite y una reivindicación de los compatriotas fallecidos a manos inglesas en la Guerra de las Malvinas en 1982.

El conflicto bélico, iniciado por un reclamo de Argentina de la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur, se saldó con el triunfo del Reino Unido y un balance de 649 argentinos y 255 británicos muertos.

Los fuegos artificiales estallan en Atlanta, en la ceremonia de los himnos nacionales, antes de la semifinal mundialista entre Inglaterra y Argentina, el miércoles 15 de julio de 2026 (AP Foto/Mike Stewart) Foto: AP Photo/Mike Stewart

Giuliano Simeone, de Argentina, empuja a Jude Bellingham, de Inglaterra, en el inicio de la semifinal mundialista disputada el miércoles 15 de julio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Jacob Kupferman) Foto: AP Photo/Jacob Kupferman

Tuchel también prefirió hablar del lo deportivo y la batalla dentro del campo de juego. “Es una gran rivalidad, dos grandes naciones del fútbol. Todo el que ama el fútbol y sigue el Mundial sabe de esto y de lo que implica. Son dos grandes naciones futbolísticas, esperamos un partido intenso y emotivo, con muchos cambios de circunstancias”, dijo el alemán.

El ganador de esta serie enfrentará a España, que clasificó a la gran final del Mundial 2026 luego de eliminar a Francia con goles de Oyarzábal y Pedro Porro.